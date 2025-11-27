Φθιώτιδα: «Δεν είχε σφυγμό» λέει ο φαρμακοποιός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 50χρονο που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

«Όταν τον έφεραν σε έμενα δεν είχε τις αισθήσεις του» λέει στο newsit.gr ο φαρμακοποιός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στο 50χρονο που έχασε την ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας στα Γαβράκια Φθιώτιδας.

Μια σειρά από ατυχή περιστατικά φαίνεται να οδήγησαν στον θάνατο του 50χρονου κυνηγού. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 26 Νοεμβρίου, όταν μια παρέα ανδρών είχε βγει για κυνήγι. Ξαφνικά ο άτυχος άνδρας τσιμπήθηκε από μια μέλισσα, άρχισε να μην νιώθει καλά και αμέσως έσπευσε στο φαρμακείο για να ζητήσει βοήθεια .

Όπως όλα δείχνουν ο 50χρονος φαίνεται να υπέστη αλλεργικό σοκ από το τσίμπημα του εντόμου, ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την διενέργεια που θα πραγματοποιήσει η ιατροδικαστική υπηρεσίας Στερεάς Ελλάδος.

Μετά το τσίμπημα ο 50χρονος μπήκε μόνος στου στο αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να οδηγεί με κατεύθυνση το χωριό Εκκαρες όπου υπάρχει φαρμακείο.

«Δεν πρόλαβε να πάει στο φαρμακείο γιατί είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο στο δρόμο. Τότε τον βοήθησε ένας φίλος του που τον ακολουθούσε με το δικό του αυτοκίνητο και τον μετέφερε στον φαρμακείο. Πρέπει να έπαθε αλλεργικό σοκ από το τσίμπημα και να του έκλεισε ο λαιμός και να μην μπορούσε να πάρει αναπνοή. Τον ήξερα εγώ πηγαίναμε πολλές φορές και μαζί για κυνήγι», λέει κάτοικος του χωριού και φίλος του 50χρονου.

Ο φαρμακοποιός που έδωσε τις πρώτες βοήθειες περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που διαδραματίστηκαν μέσα στο κατάστημά του . «Έγινε ατύχημα στον δρόμο. Τον ακολουθούσε κάποιος από πίσω με το δικό του αυτοκίνητο και με το που είδε ότι το αμάξι του 50χρονου να τουμπάρει προσπάθησε να τον απεγκλωβίσει. Χρειάστηκε περίπου 30 λεπτά μέχρι να τα καταφέρει και να τον φέρει σε εμένα. Ο άνδρας δεν είχε σφυγμό προσπάθησα να του δώσω τις πρώτες βοήθειες. Μετά από 10 με 15 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο από τον Δομοκό με δύο αστυνομικούς και έγιναν προσπάθειες για ανάνηψη με απινιδωτή αλλά δεν τα κατάφεραν», λέει ο φαρμακοποιός.

Ο 50χρονος που πέθανε από το τσίμπημα μέλισσας

Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου αναφέρει ότι ακόμα και ο φίλος του που τον είχε μεταφέρει ήταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να πιστέψει τα όσα εκτυλισσόντουσαν μπροστά στα μάτια του.

«Ο άνθρωπος πιθανόν έπαθε αλλεργικό σοκ. Δεν σηκωνόταν ο θώρακας του δεν αντιδρούσε, έβγαζε σάλια από το στόμα. Μάλιστα, ο φίλος του που τον έφερε και τον έβγαλε από το αυτοκίνητο ήταν σε σοκ, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει. Ήταν πολλά ατυχή περιστατικά στην σειρά. Όταν δεν αισθανόμαστε καλά πρέπει να ζητάμε βοήθεια από κάποιον που έχει τις αισθήσεις του δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει μόνος του. Θα μπορούσε να είχε γίνει κάτι χειρότερο και να είχαμε και άλλα θύματα» αναφέρει στο newsit.gr o ιδιοκτήτης του φαρμακείου στις Εκκάρες.

Η είδηση έχει σκορπίσει την θλίψη στην τοπική κοινωνία και το αστυνομικό τμήμα Δομοκού έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του 50οχρονου άντρα.