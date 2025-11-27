Νέα Ερυθραία: Γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη μετά από καταδίωξη

Γιος γνωστού πολιτικού συνελήφθη από την Αστυνομία μετά από θεαματική καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία το απόγευμα της Τρίτης 27 Νοεμβρίου, με το Mega να εξασφαλίζει βίντεο-ντοκουμέντο από το περιστατικό.

Στο λευκό όχημα που κινείται με μεγάλη ταχύτητα φέρεται να βρίσκεται στη θέση του οδηγού ο γιος του γνωστού πολιτικού, ενώ δίπλα του κάθεται ένας φίλος του. Από εκείνο το σημείο ξεκινά η εντυπωσιακή αστυνομική καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Ερυθραίας.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών που τους καταδιώκουν, εκείνοι προσπαθούν να χαθούν στα στενά της περιοχής.

«Κι ενώ τους κάνανε σήμα με το φάρο και με το ηχητικό του αστυνομικού αυτοί δε σταμάτησαν. Παρόλα αυτά τρέχαν με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πήγαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία καθώς υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν 2 νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν εκείνοι μπήκαν τρέχοντας στο άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.