Le Soir: Η μαρτυρία που «καίει» την Καϊλή για το Qatargate

Μια νέα εξέλιξη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο Qatargate, στο οποίο μεταξύ άλλων εμπλέκεται η Εύα Καϊλή.

Μια μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η βελγική Le Soir, παρέδωσε στις δικαστικές αρχές κατάθεση που φέρεται να συνδέει ευθέως την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, με ύποπτες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία για την αγορά του διαμερίσματος που θα μοιραζόταν με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η εισαγγελία το θεωρεί αυτό ως ισχυρή απόδειξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η βελγική εφημερίδα παραθέτει τα συμπεράσματα της ομοσπονδιακής εισαγγελίας πριν την ακρόαση της υπόθεσης της και του συντρόφου της Φραντσέσκο Τζόρτζι τον Δεκέμβριο.

«Και μέσα σε αυτές τις 73 σελίδες επιχειρημάτων από την εισαγγελία κρύβεται μια βόμβα για την υπεράσπιση της Εύας Καϊλή» τονίζει το δημοσίευμα της εφημερίδας.

Έχει επανειλημμένα εξηγήσει την παρουσία σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά στο σπίτι της στις Βρυξέλλες με δύο παράγοντες: πρώτον, ένα μέρος αυτών μπορεί να ανήκε στον σύντροφό της, και εναπόκειται σε αυτόν να το εξηγήσει αυτό. Αλλά πάνω απ ‘όλα, σύμφωνα με την εκδοχή του για τα γεγονότα, ο Αντόνιο Παντσέρι φέρεται να χρησιμοποίησε το διαμέρισμά του για να κρύψει μέρος των δικών του παράνομων κεφαλαίων, καθώς ο πρώην προϊστάμενος του Φραντσέσκο Τζόρτζι δεν απολάμβανε πλέον βουλευτική ασυλία μετά το 2019, αφού είχε απολυθεί από το αξίωμά του. Αντίθετα με την Εύα Καϊλή, η οποία προστατεύτηκε από αυτήν την ασυλία από πιθανή έρευνα.

Όπως αποκάλυψαν η Le Soir και οι συνεργάτες της στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Συνεργασιών (EIC) ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το ζευγάρι αγόρασε μέρος ενός διαμερίσματος στην οδό Rue Wiertz στο Ixelles με μετρητά.

Συγκεκριμένα, 100.000 ευρώ σε μετρητά, εκτός από τα 650.000 ευρώ που δηλώθηκαν ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταφέρθηκαν μεταξύ λογαριασμών. Ογδόντα χιλιάδες ευρώ βρέθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του πωλητή στη Γάνδη. Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις φέρονται να δείχνουν ότι ο Francesco Giorgi προσπάθησε να πείσει τον πωλητή να δεχτεί μια τέτοια μερική πληρωμή σε μετρητά.

Η πωλήτρια του διαμερίσματος δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό από την Le Soir και τους συνεργάτες της στο EIC εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν πιο ανοιχτή κατά την αστυνομική ανάκριση:

«Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι κατηγορούμενοι φέρονται να παρέδωσαν 100.000 ευρώ σε μετρητά στην πωλήτρια, η οποία παραδέχτηκε αυτά τα γεγονότα», έγραψαν οι ομοσπονδιακοί δικαστές στα συμπεράσματά τους. «Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής της, η πωλήτρια διευκρίνισε ότι τόσο ο κατηγορούμενος Τζόρτζι όσο και η κατηγορούμενη Καϊλή ήταν παρόντες».

Εν ολίγοις, για το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα, η έρευνα καταδεικνύει «ότι οι κατηγορούμενοι (…) φαίνεται να έχουν ξεπλύνει μέρος των μετρητών που αποκτήθηκαν μέσω δωροδοκίας κατά την αγορά του διαμερίσματός τους. Οι ερευνητές βρήκαν στον υπολογιστή του κατηγορουμένου Τζόρτζι μια προσφορά αγοράς που απευθυνόταν στον κτηματομεσίτη για ποσό που υπερέβαινε την τιμή που αναγραφόταν στο επίσημο συμβόλαιο πώλησης».

«Αυτή η μαρτυρία της πωλήτριας αποδυναμώνει έτσι τη θέση της Εύας Καϊλή: ακόμη και αν τα μετρητά δεν της ανήκαν, η ευρωβουλευτής θα μπορούσε να υποθέσει ότι ήταν αμφίβολης προέλευσης και, χρησιμοποιώντας τα για την αγορά ακινήτων, θα μπορούσε να είχε διαπράξει ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την υπόθεση της εισαγγελίας.

Ο Σβεν Μαρί, ένας από τους δύο δικηγόρους της Καϊλή απάντησε στις ερωτήσεις της Le Soir με ένα email, του οποίου το νόημα μας διέφυγε γράφει το δημοσίευμα: «Διασκεδάστε λίγο ακόμα... και πάνω απ' όλα, απολαύστε το». Ο Πιερ Μονβίλ, που εκπροσωπεί τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, δεν απάντησε.