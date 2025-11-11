Πάτρα: Ο συγγραφέας Υάκινθος Μάινας & η ηθοποιός Κοραλία Τσόγκα παρακολούθησαν «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου»

Οι επόμενες ανοιχτές παραστάσεις του έργου για το κοινό είναι προγραμματισμένες για την Κυριακή 16/11 & την Κυριακή 23/11. Πρόκειται για ένα αξέχαστο ταξίδι στην καρδιά της φαντασίας βασισμένο στους μύθους του Αισώπου.

Η θεατρική παράσταση «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Κολλυροπούλου συνεχίζει να μαγεύει μικρούς και μεγάλους. Ο συγγραφέας Υάκινθος Μάινας με την ηθοποιό Κοραλία Τσόγκα επισκέφθηκαν το θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Νόρμαν και Αγ. Διονυσίου στην Πάτρα την Δευτέρα 3/11/2025 και παρακολούθησαν το έργο σε οργανωμένη πρωινή παράσταση μαζί με παιδιά σχολείων.

Υπόθεση έργου:

Ο φτερωτός θεός Ερμής, πιστός αγγελιοφόρος και γιος του Δία, κατεβαίνει στη γη και μεταφέρει ένα μήνυμα ζητώντας βοήθεια από όλους για να βρεθεί η χαμένη έμπνευση του πρώτου παραμυθά όλων των εποχών, του Αισώπου. Βάσει των χρησμών της Πυθίας η λύση θα δοθεί όταν η μικρή άτακτη πριγκίπισσα Περσεφόνη, αναζητώντας τον Αίσωπο, θα περιπλανηθεί στο μαγικό του δάσος αφήνοντας τη φύση να της δώσει μαθήματα ζωής και φτάνοντας στην καλύβα του να του χαρίσει και την έμπνευση!

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών και σε όσους αισθάνονται παιδιά, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό διασκέδασης, συγκίνησης και μηνυμάτων για τη φιλία, την επιμονή και τη δύναμη της φαντασίας.

Παίζουν οι: Βιργινία Κοσμάτου, Γιώργος Λογαράς, Νεφεντίνα Μοσχόβου.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Υάκινθος Μάινας

Σκηνοθεσία - Προσαρμογή Κειμένου: Κατερίνα Κολλυροπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Επιμέλεια Κίνησης: Κατερίνα Αναλυτή

Πρωτότυπη Μουσική: Διονύσης Μπάστας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Κατασκευή Σκηνικών: Φώτης Στεργίου – Ανδρέας Κολοβούρης

Χειρισμός Κονσόλας: Νίκος Γιατράκος

Φωτογράφιση: Ηλίας Διαμαντάκος - d.tales

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης.

Διεύθυνση Παραγωγής: Ίλια Ράγκου.

Επόμενες παραστάσεις: 16 Νοεμβρίου & 23 Νοεμβρίου 2025 ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Εισιτήρια: γενική είσοδος 10 ευρώ, παιδικό 8 ευρώ.

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/to-paramythodasos-tou-aisopou

Οργανωμένες παραστάσεις με σχολεία τα πρωινά.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2610 46 10 50.

*Η παράσταση «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» στο Επίκεντρο+, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.