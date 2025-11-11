Πάτρα: "Ο Μάγος του Οζ" στην Παιδική σκηνή του θεάτρου act

Το θέατρο Act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, και η θεατρική ομάδα Κάνθαρος παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Πάτρα το εξαιρετικό κλασικό έργο "Ο Μάγος του Οζ" ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά. Οι παραστάσεις ξεκινούν αυτή την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 και το έργο θα παίζεται κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Βασισμένη στο διάσημο ομώνυμο μυθιστόρημα του Φρανκ Λύμαν Μπάουμ που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα της παιδικής λογοτεχνίας, η συγκεκριμένη παράσταση είναι μια πρωτότυπη και ολόφρεσκια θεατρική διασκευή του κλασικού κειμένου ειδικά προσαρμοσμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να την απολαύσουν και οι μικροί και οι μεγάλοι θεατές.

Το έργο

Ο Μάγος του Οζ αφηγείται την ιστορία της Ντόροθι, ενός κοριτσιού που μαζί με το σκυλάκι της βρίσκεται κατά λάθος σε μια μακρινή πολύχρωμη και μαγική χώρα. Θα προσπαθήσει να επιστρέψει πίσω στο σπίτι της μέσα από μια σειρά από περιπέτειες. Με τη συμπαράσταση των παράξενων φίλων που θα κάνει στη διαδρομή, με τη βοήθεια του μεγάλου «Μάγου του Οζ» αλλά και ανακαλύπτοντας την εμπιστοσύνη στις δικές της δυνάμεις η Ντόροθι κάνει ένα μεγάλο ταξίδι ενηλικίωσης και μαγείας.

Η παράσταση

Η παράσταση ανεβαίνει από τη θεατρική ομάδα Κάνθαρος-Θέατρο act σε σκηνοθεσία της Γεωργίας Ηλιοπούλου. Τα κείμενα και τη θεατρική προσαρμογή υπογράφει ο Τηλέμαχος Τσαρδάκας, επικεφαλής του act.

Παίζουν, χορεύουν και τραγουδούν οι Δώρα Τσάγκα, Νίκη Καρακώστα, Γιάννης Σακκάς, Παναγιώτα Ρεκούτη και Πολύδωρος Παπαδόπουλος. Τις χορογραφίες υπογράφει η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου, τη μουσική ο Διονύσης Μπάστας τα σκηνικά και τα κοστούμια η Μαρία Βασιλάκη και τους ειδικούς θεατρικούς φωτισμούς ο Ιωάννης Αναστασόπουλος.

Με χιούμορ, μουσική, ρυθμό και έντονη σωματικότητα η παράσταση αφηγείται μια φρέσκια εκδοχή του κλασικού παραμυθιού. Μέσα από συμβολισμούς, ευρήματα και μεταφορές, αποπειράται να μιλήσει στα παιδιά, με πολύ διασκεδαστικό τρόπο, για τις σημαντικές αξίες: την αληθινή αγάπη, την πίστη, το θάρρος, τα συναισθήματα, το σεβασμό στους άλλους και την αυτοπεποίθηση.

Θέματα που θίγονται – Εκπαιδευτική αξία έργου

Στην παράσταση θίγονται θέματα όπως η αξία της φιλίας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, η αναζήτηση ταυτότητας και η σημασία της πατρίδας και της οικογένειας. Έχει μεγάλη εκπαιδευτική αξία καθώς καλλιεργεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, διδάσκει τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη στόχων, προάγει την ενσυναίσθηση και την κατανόηση διαφορετικών χαρακτήρων και ενισχύει τη γλωσσική καλλιέργεια και την επαφή με την κλασική λογοτεχνία.

Ο Μάγος του Οζ στα σχολεία

Ο Μάγος του Οζ απευθύνεται σε παιδιά 4 ετών και άνω. Για τα σχολεία δίνονται ειδικές παραστάσεις τις καθημερινές, κατόπιν συνεννόησης με την Γεωργία Ηλιοπούλου στα τηλέφωνα 6944379220 – 6934865865. Οι παραστάσεις για σχολεία πραγματοποιούνται στο θέατρο act, στο θέατρο Πάνθεον, σε χώρο του σχολείου ή σε άλλον χώρο που θα συμφωνηθεί.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Πρωτότυπο μυθιστόρημα: Φρανκ Λύμαν Μπάουμ

Κείμενο-Στίχοι: Τηλέμαχος Τσαρδάκας

Σκηνοθεσία: Γεωργία Ηλιοπούλου

Μουσική σύνθεση: Διονύσης Μπάστας

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Κινησιολογία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Φωτισμοί: Ιωάννης Αναστασόπουλος

Χειρισμός κονσόλας: Χριστίνα Μπουζούκα

Φροντιστήριο παράστασης: Ευρυδίκη Αγαπητού, Αφροδίτη Παπά

Σχεδιασμός αφίσας: Μάρια Μίχαλου

Ηχογραφήσεις: NoiseBox Studio

Παίζουν και τραγουδούν οι: Δώρα Τσάγκα, Νίκη Καρακώστα, Παναγιώτα Ρεκούτη, Πολύδωρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Σακκάς.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Παραστάσεις για το κοινό: Από 16 Νοεμβρίου κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Εισιτήρια: 10€ γενική είσοδος

Παραστάσεις για σχολεία: Καθημερινές κατόπιν συνεννόησης.

Κρατήσεις-Πληροφορίες: 2610272037 & 6936122263.

Προπώληση: more.com

Σύνδεσμος προπώλησης: https://www.more.com/gr-el/ tickets/theater/o-magos-tou- oz-1