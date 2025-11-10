Πάτρα: "Ο βασιλιάς του τίποτα", Stand-Up Comedy με τον Θοδωρή Αδαμάκο

Στο θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου την Πέμπτη 13/11 στις 21.30
Η stand-Up Comedy με τον Θοδωρή Αδαμάκο, "Ο βασιλιάς του τίποτα" θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στις 21.30 στο θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα.
Ο Θοδωρής Αδαμάκος είναι ένας ανερχόμενος κωμικός & υπόσχεται μια ξεκαρδιστική βραδιά στο θέατρο act, στο πλαίσιο της περιοδείας του!
Ο ίδιος μας λέει:
«Αυτή είναι μια παράσταση για τις αντιθέσεις, τις ηθικές γκρίζες ζώνες, το πως είναι να σε τραβάνε δυνάμεις από δύο αντίθετες κατευθύνσεις προς το μέρος τους. Και πιστεύω ότι είναι πολύ αστεία.
Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα κείμενα. Ελπίζω να έρθετε και να πάρετε από αυτή την παράσταση ότι χρειάζεστε, τέλος πάντων.
Το 2023 βιντεοσκόπησα το πρώτο μου stand up comedy special με τίτλο “ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ” όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο YouTube με πάνω 250k προβολές.
Παράλληλα, παρουσιάζω το podcast “ΡΟΚΣΤΑΡΙΛΙΚΙΑ” μαζί με το Χρήστο Πέτρου στο κανάλι μου στο YouTube που έχει πάνω από 17k συνδρομητές.
Το podcast μετρά συνολικά πάνω από 560k views αυτή τη στιγμή».
Την Πέμπτη 13/11/2025 στις 21.30 στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα).
Διάρκεια: 60 λεπτά (χωρίς διάλειμμα).
Εισιτήρια: 12€
Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272 037 - 6936122263.
Προαγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tic kets/theater/th-adamakos-basil ias-tou-tipota-on-tour/
Links:
Instagram - www.instagram.com/thodoris.adamakos/
TikTok - www.tiktok.com/@thodoris.adamakos
