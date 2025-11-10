Μαρινάκης: «Ουδέν σχόλιον» για τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά

Κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι δεν θέλει να σχολιάσει κάτι. «Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς στη συνέχεια σχετικά την αναφορά του κ. Σαμαρά περί μετάλλαξης της Ν.Δ. σε υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «η πολιτική είναι πολιτικές, έργο και αποτέλεσμα, δεν είναι ταμπέλες. Δεν ξέρω οι πολίτες θα το αξιολογήσουν, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερή πολιτική από μια πολιτική που μειώνει ή καταργεί 83 φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που να έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές και τόσες φοροελαφρύνσεις. Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο συνεπή από την ιδεολογία μας στο Μεταναστευτικό», υπογραμμίζοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για διάφορα θέματα όπως, στα πανεπιστήμια, στα εξοπλιστικά, στα γήπεδα κλπ.