Σαμαράς: Τα Τέμπη και ο χειρισμός τους πλήγωσαν τον Έλληνα- Τι είπε για την απώλεια της κόρης του και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος

«Και το λέω όπως το νιώθω. Δεν το λέω λόγω της Λένας μου. Είναι μία σταθερά πολιτική και ηθική μου θέση. Εντάξει, δ εν σας κρύβω ότι και η απώλεια της Λένας είναι μία κατάσταση βιωματική που με φέρνει ακόμα πιο κοντά σε αυτούς τους γονείς. Είναι ανθρώπινο βέβαια το πώς βιώνει ο κάθε γονιός την απώλεια του παιδιού του. Είναι προσωπική υπόθεση. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε βαθιά Χριστιανοί, πιστεύω στην Ορθοδοξία, και έτσι προσεγγίζω τη Λένα, χριστιανικά. Άλλοι γονείς μπορεί να μην έχουν την ίδια πίστη ή την ίδια αντίληψη, και αυτό είναι απολύτως σεβαστό» πρόσθεσε.

«Για τα Τέμπη έχω μιλήσει από την πρώτη στιγμή και σε κάθε ευκαιρία. Δεν είναι τώρα η πρώτη φορά. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή η περίφημη σύμβαση 717, η οποία δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε, ήτανε η κυβέρνησή μου που την είχε φέρει και την είχε ψηφίσει. Και στην ομιλία μου, όταν συζητήθηκαν τα Τέμπη στη Βουλή, είχα πει ότι είναι τεράστιο λάθος η προσέγγιση της κυβέρνησης έναντι των γονιών των αδικοχαμένων αυτών παιδιών. Ήταν και είναι μια προσέγγιση χωρίς ψυχή. Και αρκετές φορές, θα έλεγα, και χωρίς ήθος. Και δεν το λέω τώρα αυτό, το έχω πει εξαρχής» δήλωσε ο Αντώνης Σαμαρας στη συνέντευξή του στον Αντέννα.

«Η απαγόρευση της εκταφής για τον Πάνο Ρούτσι ήταν μία απόφαση ακύρωσης της πατρότητας. Δεν έπρεπε να παίξουν με αυτό το θέμα. Όταν ένας πατέρας θύματος εμποόδίζεται για την εκταφή, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης παύει να είναι εγγύηση θεσμική» πρόσθεσε.

Οικονομία

Όσον αφορά στην οικονομία ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε: «Όλα ξεκινάνε από το κόστος και βασική αιτία του κόστους για τα πάντα είναι η ενέργεια», είπε και άσκησε κριτική σχετικά με τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης από την κυβέρνηση.

Στη συνέχεια μίλησε για το ΦΠΑ, το οποίο όπως ανέφερε η κυβέρνηση κρατάει ψηλά, έτσι ώστε να φαίνεται πλεόνασμα. «Στα 362 δις εχει φτάσει το χρέος. Στην αρχή έδωσαν κίνητρα για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά και αγρότες και τώρα τους λένε να διακόψουν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ γιατί υπάρχει υπερεπάρκεια, η οποία δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Η κυβέρνηση δεν βλέπει ότι ο ΦΠΑ στα βασικά μας αγαθά είναι δυσβάστακτος; μπορούν και με έγκριση της Ευρώπης αλλά δεν το θέλουν. Έχουν δημιουργηθεί ολιγοπώλεια παντού σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος της μεσαίας τάξης που κανείς δεν μιλάει για αυτήν», ανέφερε.

Σχετικά με τις προτάσεις που θα ακολουθούσε για την ανάπτυξη της οικονομίας ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι θα επεδίωκε ένα μοντέλο παραγωγικής οικονομίας, μειωμένου κόστους. «Θα ήθελα να έβλεπα και μία χρηματοδότηση και από το κράτος μέσω ενός μικτού χρηματοδοτικού ταμείου. Δεν φτάνει μόνο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Στη συνέχεια επεσήμανε τη σημασία του αγροτικού τομέα και είπε ότι θα έριχνε το βάρος εκεί.

Ακόμη τόνισε ότι θα πρέπει να προστατευτεί η ελληνική βιομηχανία και όχι να προωθείται η εξαγορά της.

«Οι δείκτες στην οικονομία δεν είναι καθόλου καλοί. Δεν δείχνουν παραγωγικό δυναμισμό. Η παραγωγικότητα του Έλληνα, την τελευταία 5ετία παρουσίασε τη δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση στην Ευρωζώνη».

Επίσης είπε ότι έχουν γίνει όσον αφορά την οικονομία κάποια βήματα, αλλά «χρειαζόμαστε άλματα».

«Πρέπει να λειτουργήσουμε στα πλαίσια ενός ελληνικού καπιταλισμού. Οι δείκτες στην οικονομία δεν είναι καθόλου καλοί. Το έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο έχει αυξηθεί. από το ταμείο ανακαμψης που λήγει του χρόνου έχουν πάρει το δρόμο της εκταμίευσης.

Να λέμε αλήθειες τα ξέρει αυτά η αγορά, μεγάλο ζήτημα η ενεργειακή μας αυτονομία, θα γίνει με γεωτρήσεις όπως είχαμε ξεκινήσει με άδειες το 2014-2015. Όταν βγήκε τελικά ο μπαμπούλας το Τραμπ έκαναν μια ωραία κωλοτούμπα και θυμήθηκαν τις εξορύξεις. Πρέπει να συνέλθει η ίδια η Ευρώπη ως προς την ενεργειακή της πολιτική. Όποιος δεν παράγει την δική του ενέργεια και τα δικά του τρόφιμα θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες», είπε.

«Το κράτος η κυβέρνηση πρέπει να στραφεί στην ψηφιακή πρωτοπορία, να κάνει πράξει όσα υπόσχεται για την ψηφιακή επανάσταση και την τεχνητή νοημοσύνη αλλά αυτό απαιτεί συναγερμό. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην γνωρίζει πώς θα είναι η ζωή σε λίγα χρόνια. Απαιτείται γενναία οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ζουν στα όρια. Να προειδοποιήσω ότι στο χώρο της παιδείας, η παιδεία για τους Έλληνες της ομογένειας είναι λανθασμένη. Τα σχολεία στο εξωτερικό κλείνουν λόγο έλλειψης πόρων και στήριξης από το κράτος. Αργά ή γρήγορα οι νέοι της διασποράς μας θα αφομοιωθούν από ξένους πολιτισμούς. Το θέλουμε; Εγώ όχι. Ο ελληνισμός είναι οικουμενικός» ανέφερε ακόμη ο Αντώνης Σαμαράς.

Κλείνοντας τόνισε ότι χρειάζεται μία γενναία στήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.

Επεσήμανε ότι οι νέοι της διασποράς, αν δεν επενδύσουμε στην εκπαίδευση θα αφομοιωθούν από τους πολιτισμούς που ζουν και αυτό είναι κάτι που δεν θα ήθελε.

Έπειτα, μίλησε για το χάσμα μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών και είπε ότι ο κόσμος ζητά ευθύνες. «Δεν χρειαζόμαστε σωτήρες. Σκοπό χρειαζόμαστε», είπε και επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει η «μεταπολίτευση της μεταπολίτευσης».

«Είμαι σε επαφή με τον κόσμο του μόχθου. Το πρώτο 6μηνο η Ε.Ε. εχει εκτιμήσει ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων μισθωτών έχει πέσει και εδώ πανηγυρίζουν.

«Η έμφαση της πολιτείας πρέπει να δοθεί στους λίγους που χρωστάνε τα πολλά. Η αγορά στέγνωσε, τα φέσια φουσκώνουν και το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 112 δις ευρώ».

Σχετικά με την ακρίβεια αλλά και το στεγαστικό είπε μεταξύ άλλων πως υπάρχει «Αόρατη φτώχεια και αόρατη, κρυφή αστεγία που χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Δεν είναι λύση αυτό που έχει πει στους νέους ο πρωθυπουργός να συγκατοικήσετε για να σας έρχεται πιο φτηνά». «Από τις 20 του μηνός για τον μέσο μισθωτό υπάρχει πρόβλημα. Πολλά φαινόμενα είναι εντελώς παράλογα. Πχ το ρύζι στο ράφι φτάνει 6 φορές πάνω το χύμα και παραπάνω το συσκευασμένο. Δύο νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν οικογένεια σήμερα δεν μπορούν. Πολλοί είναι στο όριο. Είναι πολλοί περισσότεροι στο όριο από ό,τι νομίζουμε».

Όσον αφορά τον τουρισμό, τόνισε ότι δεν γίνεται να μην μπορούν οι Έλληνες να επισκέπτονται τα νησιά τα οποία έχουν μετατραπεί σε “Disneyland”.

Η ανασκόπηση στον καιρό των Μνημονίων

Μόλις είχε εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως περιέγραψε είχε πει στον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι πρέπει να πάρει μέτρα, κάτι που όπως ειπε δεν έγινε.

Για το «Ζάππειο» που είχε κατηγορηθεί, όπως είπε με το επιτελείο του είχαν δει τα λάθη του μνημονίου και τα είχαν αναδείξει, κάτι που παραδέχτηκαν και αργότερα οι εμπνευστές του μνημονίου,ότι το πρόγραμμα ήταν λάθος. Και διερωτήθηκε, γιατί «κατηγορούμαι;»

«Οταν η χώρα κατέρρευσε από το μνημόνιο, εγώ και η Νέα Δημοκρατία κινηθήκαμε εθνικά και όχι κομματικά», είπε και συνέχισε ότι το 2011 θα μπορούσε να βγει με αυτοδυναμία, τάζοντας ότι θα έσκιζε τα μνημόνια όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τον οποίο κατηγόρησε για «κωλοτούμπα». «Ο λαός υπέφερε, κόπηκε βίαια το εισόδημά του, η σύνταξή του. Δυστυχώς η χώρα είχε δεσμευτεί στο μνημόνιο. Πρόταξα το εθνικό περα από το κομμαιτκό και προσωπικό μου συμφέρον».

Για την Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι έπαιξε άσχημο παιχνίδι και έβαζε τρικλοποδιές. Όπως αποκάλυψε η τότε Γερμανίδα καγκελάριος του είχε προτείνει σε τετ α τετ στο γραφείο του, να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ, με ανταλλάγματα από τη Γερμανία προς παραδειγματισμό. Όπως είπε για το ζήτημα αυτό «δεν άκουγε κουβέντα», της είπε ότι αυτό «αποκλείεται».

«Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καμμένου και όσοι την στήριξαν ήταν τελικά αυτοί που δημιούργησαν τελικά το πρόβλημα. Το 2012 έδωσαν εντολή στον Σταικούρα να γίνει μελέτη λεπτομερής για τις γερμανικές αποζημιώσεις και αυτό ενόχλησε πολύ τη Γερμανία και την ενόχλησε πολύ. Εμένα κατηγορούσαν που έλεγα όχι όταν εκείνοι έλεγαν ναι στη Μέρκελ; Εργαζόμουν 24 ώρες το 24ωρο την ώρα που διαπραγματευόμουν, ήμουν εγχειρισμένος στο μάτι, αγνόησα τους γιατρούς και πήγαινα στις συναντήσεις. Έχασα την περιφερειακή όρασή μου στο δεξί μάτι. Δεν το λέω για να κάνω τον γενναίο … αλλά δεν αντέχω τη δολοφονία χαρακτήρων, δεν αντέχω άλλα ψέματα.», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε μία προσωπική αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζοντας ότι περίμενε την ευρωπαία εισαγγελέα για να μάθει για το σκάνδαλο;

«Όταν κύριε Μητσοτάκη βάζεις πρόεδρο που ο υπουργός σου τον διώχνει και τον παίρνεις για σύμβουλό σου, ισχυρίζεσαι ότι δεν ήξερες τίποτα; Και τα μαθαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Αυτό δεν είναι ατόπημα; Είναι σοβαρό επιχείρημα να λέμε ότι είμαι διεφθαρμένος, αλλά είναι και όλοι οι υπόλοιποι; Σήμερα να είναι όλοι στους δρόομους δικαιολογημένα και να διαμαρτυρόνται για τις αποζημιώσεις που δεν έχουν πάρει», είπε χαρακτηριστικά.

Για την γενική υποβάθμιση του αγροτικού τομέα, επέρριψε ευθύνες και στην ΕΕ και στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε όφελος εκείνων πυ ασχολούνται με την εναλλακτική παραγωγή προϊόντων.

«Πέρα από τη δική μας ανικανότητα, υπάρχει και στην Ε.Ε. συνειδητή υποβάθμιση του αγροτικού τομέα με ευθύνη της κας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Νομίζω ότι έχει αποφασίσει να διαλύσει την ΚΑΠ. Η πρωτογενής μας παραγωγή είναι το θεμέλιο της Ε.Ε. 60 χρόνια τώρα.. Η Ελλάδα πώς θα διαπραγματευτεί τη νέα ΚΑΠ; Συμμαχίες έχουμε κάνει ή είμαστε βουτηγμένοι στο σκάνδαλο και την επικοινωνιακή του διαχείριση; Η Ελλάδα είναι ιστορικά χώρα αγροτική και πρέπει παση θυσία να στηρίξουμε τον Έλληνα αγρότη, κτηνοτρόφο και ψαρά για να μην φτασουμε στο σημείο να εισάγουμε ψάρια από την Τουρκία» δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχω συναντηθεί ποτέ, έχω όμως σχέσεις με το επιτελείο του», είπε και τόνισε ανέτρεψε την ολέθρια για τη Δύση woke ατζέντα, ενώ τόνισε στα θετικά την ενίσχυση ενέργειας από υδρογονάνθρακες, μεταξύ άλλων.

Οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά είπε ότι ξεπλένουμε την Τουρκία και αναφέρθηκε στην στάση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, τόσο προς την Τουρκία όσο και με την επίσκεψή του στη Λιβύη. «Τα πράγματα είναι απλά. Πώς να μην πυκνώνει η κριτική όταν φοβηθήκαμε ακόμα και να ποντίσουμε το καλώδιο στην Κάσο, δηλαδή σε διακηρυγμένη δική μας ΑΟΖ. Και όταν η Τουρκία εξαγγέλλει το δικό της καλώδιο με την Κύπρο το παράνομο ψευδοκράτος και δεν λέμε λέξη. Εξακολουθούμε ατάραχοι να ξεπλένουμε διεθνώς την Τουρκία. Πήρε τα eurofhiter και με τον Μερτς… Είναι οξύμωρο οι χώρες της Ευρώπης που κόπτονται για τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία στην Ουκρανία να πουλάνε όπλα στον εισβολέα και τον καταπατητή της Κύπρου την Τουρκία και αυτό δεν βλέπω να το φωνάζει η Ελλάδα.» είπε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να τονίσει τα λάθη που πιστεύει ότι έγιναν στην εξωτερική πολιτική με τα Σκόπια, τη Λιβύη αλλά και την Αίγυπτο.

«Ο Έλληνας υπουγός Εξωτερικών επισκέπτεται τον Χαφτάρ, ανταλλάσσει χειραψίες και την επόμενη ημέρα δημοσιεύεται στον ΟΗΕ η επιστολή της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης», ανέφερε και συνέχισε «τα Σκόπια έχουν γράψει στα παλιά τους τα παπούτσια την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών, ο Γεραπετρίτης λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί».

«Απαγορεύεται δημόσια τοποθέτηση για υπουργό εξωτερικών (ας με πουν και μειοδότη) επισκέπτεται τον Χαφτάρ, με τον Ταταρ αυτό δεν είναι μια δεύτερη υπόκλιση σε έναν ψευτοπρωθυπουργό γιατί η πολιτική είναι και διαχείριση συμβόλων, που στην Ελλάδα τα σύμβολα μετράνε! Όταν η Αιγυπτος φτάσαμε να μας προκαλεί με τη Μονή Σινά; Προχωρά μετά από 13 χρόνια σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Τουρκια; Έδωσα αγώνα και δεν μπορεί να μου είναι κατανοητή η σημερινή αφασία. Η Τουρκία επιβάλλει τετελεσμένα στο Αιγαίο, κατέχει τη μισή Κύπρο και εμείς την ξεπλένουμε με την υπογραφή φιλίας. Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα; Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα;», είπε χαρακτηριστικά.

«Ποιο είναι σχέδιο της Ελλάδας να ενδυναμώσει τη φιλιά της με χώρες ενάντια στην Τουρκία, όταν συνάπτεται συμφωνίες με την Άγκυρα; Υπάρχει κοκορέτσι νηστίσιμο και δεν το ήξερα;» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις φημολογούμενες μυστικές συμφωνίες μεταξύ του Γιώργο Γεραπετρίτη και του τούρκου ομόλογού του Χακάν Φιντάν.

«Το Αιγαίο και η Κύπρος είναι εδώ και αιώνες τα σύνορα τον πολιτισμών. Δεν είναι απλά μια θάλασσα. Αν τα ελέγξει αυτά το νέο Οθωμανικό κράτος εκπληρώνει τους επεκτατικούς και πλουτοκρατικούς σκοπούς του». Ο πρωθυπουργός, με αφορμή την κριτική μου στον Γεραπετρίτη βρήκε την ευκαιρία να ολοκληρώσει την μετατροπή της από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη.

Η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία

Όπως είπε η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είναι η παράταξη που στήριζε από νέος.

«Από κόμμα αρχών σε κόμμα ιδιοκτήτη αλλά τα στόματα κανενός δεν μπορεί να τα κλείσει. Εγώ γεννήθηκα στη ΝΔ από την ΟΝΝΕΔ από βουλευτής στα 26 μου υπερήφανος για παράταξη Καραμανλή, υπηρέτησα με σθένος την παράταξη της ΝΔ και όταν διαφώνησα με την –πολιτική Μητσοτάκη για το Μακεδονικό παραιτήθηκα από βουλευτής. Σε ζητήματα αξιών δεν συμβιβάστικά ποτέ. Δεν πήγα ποτέ σε άλλο κόμμα, σε άλλη παράταξη. Εμεινα για πολλά χρόνια σπίτι μου, την παράταξη δεν την εγκατέλειψα ποτέ. Εγώ πρότεινα για προεδρο της ΝΔ τον Κωστή Στεφανόπουλο. ‘Όταν εγινε προεδρος ο Κώστας Καραμανλής έκλεισα την πολιτική άνοιξη. Είμαι ο πρώτος εκλεγμένος από τη βάση της ΝΔ, Πρόεδρος της Νδ. Και όταν το 2015 μας έριξε η συμμαχία του ψεύδους εγώ παρέδωσα συντεταγμένα τη ΝΔ με ένα ποσοστό που είχε χάσει 1% από τις προηγούμενες εκλογές».

Άφησα πίσω μία περήφανη παράταξη με στόχο την ενότητα του κόμματος και ύστερα στήριξα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 2019 και το 2023, αλλά έλεγα και λέω και θα λέω πάντα τη γνώμη μου με σκοπό να βοηθήσω την χώρα μου και την παράταξη. Η διαφωνία και οι ενστάσεις μόνο καλό μπορούν να κάνουν, όταν οι ηγεσία δεν αποσκοπεί κάπου αλλού.

«Το σημερινό αυτό ιδεολογικό μόρφωμα δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία, έχει μεταλλαχθεί. Στην επέτειο των 50 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή. Έχουν κάνει μία παρέα χωρίς κάποια ιδεολογία, χωρίς ηθική.. Λειτουργούν σαν να λειτουργούν ετειρεία. Δεν τους νοιάζουν οι άνθρωποι, οι ιδέες…Είναι αυτούς που έλεγε ο Λουντέμης, ζεστοθεσούληδες. Θέλουν κόμμα με ιδιοκτήτη, με μόνο στόχο την εξουσία. Κοιτάζουν μόνο τα νούμερα. Θυμάστε τι μου έλεγαν για το γάμο των ομοφύλων;» είπε και τόνισε ότι αυτή η νοοτροπία τους έχει κάνει αλαζόνες.

«Αισθάνομαι περήφανος για τη Νέα Δημοκρατία και λυπημένος για το όπως είναι τώρα που μόνο κατόνομα είναι Νέα Δημοκρατία» είπε ακόμη.

«Από την πρώτη στιγμή αντιτάχθηκα δημόσια σε λάθος πολιτικές επιλογές. Από το 2021, μίλησα για λάθος εξωτερική πολιτική. Για το σκοπιανό, για λάθη. Επανειλημμένα κατέκρινα την εξωτερική πολιτική, την ενέργεια. Έδωσα πολύ σκληρή μάχη στη Βουλή για τη woke ατζέντα και τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Είχε δώσει εντολή να μην κάτσουν οι βουλευτές να ακούσουν την ομιλία μου στη βουλή.

Αγωνίστηκα όλα αυτά τα χρόνια για την πατρίδα, να διορθώσω σφάλματα που αλλοίωναν τη φυσιογνωμία του κόμματος.

«Ποιος τον έκανε πρωθυπουργό ο Σαμαράς; Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ ο Σαμαράς, ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα ο Σαμαράς; Λέτε μήπως εχω γινάτι επειδή δεν με πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας; Η Σακελλαροπουλου εγινε προεδρος της Δημοκρατίας το 2020 και εγώ έτρεχα το 2023, όσο για τον σημερινο Πρόεδρο τον Τασούλα ήδη από το 2024 δήλωνα ότι δεν διαπραγματεύομαι τις ιδέες μου για κάποιο αξίωμα. Ο Σαμαράς είναι ξεκάθαρος και κρυστάλλινος.Μίλησα για το Σκοπιανό, για λάθη, εναντιώθηκα για νομιμοποίηση λαθρομεταναστών χωρίς κριτήριο, μίλησα για την ακρίβεια, έκανα παραινέσεις προτάσεις προβλέψεις, κανείς δεν άκουγε, έδωσα μάχη στη βουλή για woke ατζέντα μάταια. Ειχε δώσει όταν μιλαγα στη βουλή εντολή να φύγουν από τα έδρανα, τέτοια προκλητική ενεργεια ντροπής κανείς αρχηγός σε κανένα κόμμα δεν είχε κάνει. Ο κος Μητσοτάκης δεν αγωνίζεται για την παράταξη, ούτε καν για το κόμμα. Αλλά για να κρατήσει το δικό του καθεστώς. Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο σημιτικό με μπλς χρώμα», είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Νέα Δημοκρατία ότι «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε ο Μητσοτάκης. Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία της παράταξης που διαγράφτηκε πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης».

Σχετικά με τη δημιουργία κόμματος, είπε ότι μιλούν όλοι για τις σκέψεις του χωρίς να έχει μιλήσει ο ίδιος. Όπως είπε μεταξύ άλλων πως, «με βάζουν στις δημοσκοπήσεις για να μετρήσουν ένα κόμμα, που δεν υπάρχει. Παρόλο που δεν υπάρχει παίρνει σε δημοσκοπήσεις 16%».

Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μία νέα αρχή. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών. Αλλά έχει και ανάγκη για αναγέννηση της πατρίδας. Αυτές είναι αλήθειες που όλοι τις λένε. Για μένα γνωρίζω τι λένε και αυτοί που με πάνε και αυτοί που δεν με πάνε και όλοι λένε ότι τα έβγαλα πέρα με τα δύσκολα.

Είμαι ένας πολιτικός που έχω κατακτήσει όλα τα αξιώματα στη διαδρομή μου, έφτασα να είμαι πρωθυπουργός, και δεν έχω προσωπικές φιλοδοξίες. Και βέβαια έχω τον πόνο μου για το παιδί μου είμαι άνθρωπος δεν είμαι μηχανή. Σταθμίζω όμως και τους παράγοντες, στην χώρα και διεθνώς. Όταν πάρω τις αποφάσεις μου θα τις εξηγήσω στον ελληνικό λαό.