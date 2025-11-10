Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι συγγενείς του 39χρονου θύματος από το μακελειό

Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι συγγενείς του...

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 48χρονος συγγενής του απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα και πάντως δίχως να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονται.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους σήμερα στο δικαστικό μέγαρο όπου οδηγήθηκαν, οι δύο άνδρες ηλικίας 43 και 48 ετών, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό στα Βορίζια.

Πρόκειται για δύο άνδρες, μέλη της οικογένειας του 39χρονου που έχασε τη ζωή του, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιούνται με τα πρόσωπα, οι κινήσεις των οποίων καταγράφηκαν σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη στιγμή των πυροβολισμών το πρωί του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο 43χρονος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ ο 48χρονος συγγενής του απολογήθηκε καταθέτοντας υπόμνημα και πάντως δίχως να αποδέχεται τις πράξεις που του αποδίδονται.

Ειδήσεις Τώρα

Στην Πάτρα στις 27 Νοεμβρίου η Ολυμπιακή Φλόγα- Η τελετή, η διαδρομή και οι 8 λαμπαδηδρόμοι

Πάτρα: Το περίπτερο έφυγε, ο χώρος αποκαλύφθηκε- Το Αρχαίο Ωδείο είναι πανέτοιμο για τα εγκαίνιά του- ΦΩΤΟ

Αθώος ο τενόρος που κατηγορήθηκε για τον ξυλοδαρμό του γιου του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βορίζια Μακελειό Αστυνομία

Ειδήσεις