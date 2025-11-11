Λέσβος: Η κατάσταση μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας - Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής

Τον απολογισμό των τεράστιων ζημιών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που «σάρωσε» τη Λέσβο, προσπαθούν να υπολογίσουν κάτοικοι και αρχές, που είδαν τις πλημμύρες να καταστρέφουν σπίτι και επιχειρήσεις μέσα σε λίγες ώρες.

Μεγάλες καταστροφές και σοβαρές ζημιές έχουν προκληθεί τα τελευταία 24ωρα στη Λέσβο, μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας με τα δύο βαρομετρικά χαμηλά που ήρθαν από την Ιταλία η οποία σταδιακά επηρέασε όλη τη χώρα. Τα ξημερώματα της Τρίτης σημειώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στο νησί.

Τα σημαντικότερα προβλήματα σημειώθηκαν στη Σκάλα Καλλονής, η οποία «βούλιαξε» μέσα σε λάσπη και νερό, ήδη από το βράδυ της Δευτέρας. Μάλιστα, ο ποταμός Τσικνιάς φούσκωσε και «έσπασε» σε δύο σημεία, μετατρέποντας το λεκανοπέδιο σε μια απέραντη λίμνη.

Το νερό ξεπέρασε το 1,20 μέτρο, καταστρέφοντας εμπορεύματα, μηχανήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οι εικόνες από τις καταστροφές που υπέστη το νησί είναι αποκαρδιωτικές. Οι δρόμοι εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό, αυτοκίνητα έμειναν μισοβυθισμένα, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις βούλιαξαν στη λάσπη, την ώρα που οι κάτοικοι της Λέσβου να προσπαθούν να σώσουν τις ιδιοκτησίες τους.