«Μicroburst»: Το φαινόμενο που "πήρε και σήκωσε" χθες το κέντρο της Πάτρας δεν ήταν ανεμοστρόβιλος

Ένας ξαφνικός και πάρα πολύ δυνατός αέρας "πήρε και σήκωσε" κυριολεκτικά το μεσημέρι της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, το κένρο της Πάτρας με αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά να πέσουν δέντρα κι άλλα αντικείμενα καθώς και να σπάσουν τζάμια.

Ειδικά πίσω από τον ναό του Αγίου Ανδρέα ξεριζώθηκαν κι έσπασαν πάνω από δέκα δέντρα.

Το φαινόμενο θύμισε ανεμοστρόβιλο, ωστόσο όπως εξηγεί στο thebest o Γεωλόγος- Προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης, κάτι τέτοιο δεν είνα ορθό. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το όνομα του οποίου είναι «microburst».

"Μετά από έναν Οκτώβριο με πλούσιες και ευεργετικές βροχοπτώσεις, ευρύτερα στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και ειδικότερα στην Πάτρα, ο Νοέμβριος συνέχισε στο 1ο του δεκαήμερο στο ίδιο ακριβώς μοτίβο, με διαδοχικά περάσματα βροχοπτώσεων να συνθέτουν το σκηνικό του καιρού μέρα παρά μέρα. Ωστόσο, να επισημανθεί πως ο υδράργυρος δεν έχει πέσει σε επίπεδα ανάλογα της εποχής, με τις τιμές της θερμοκρασίας να χαρακτηρίζονται ως αρκετά ήπιες για την εποχή που βρισκόμαστε.

Η απελθούσα κακοκαιρία, άφησε πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και όχι μόνο – στην Πάτρα και στην Αχαΐα ευρύτερα, τόσο η ένταση όσο και η ποσότητα της βροχόπτωσης ήταν απολύτως φυσιολογικές και χωρίς καμία απολύτως ακρότητα και επικινδυνότητα -.

Στα πλαίσια, λοιπόν, της εν λόγω κακοκαιρίας, χθες Δευτέρα 10/11, κατά την διάρκεια των μεσημβρινών ωρών, παρατηρήθηκε σε κεντρικές περιοχές της Πάτρας απότομη ενίσχυση του ανέμου η οποία προκάλεσε πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων με αποτέλεσμα να προκληθούν πολυάριθμες υλικές ζημιές.

Το φαινόμενο αυτό ΔΕΝ ονομάζεται ανεμοστρόβιλος σε καμία περίπτωση. Στην επιστήμη της μετεωρολογίας είναι ένα φαινόμενο που εκφράζεται από τον όρο «microburst» ή σε εντελώς ελεύθερη μετάφραση ως «μικρή θύελλα»" επισημαινει χαρακτηριστικά.

Τι είναι λοιπόν το «microburst»;

Όπως εξηγεί ο κ. Σερέτης, πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο εκδηλώνεται όταν εντός ενός καταιγιδοφόρου/βροχοφόρου νέφους υπάρχει μια περιοχή μικρής έκτασης (μικρότερη των 4 χιλιομέτρων σε διάμετρο) με πολύ έντονα καθοδικά ρεύματα (ρεύματα αέρος από το νέφος προς το έδαφος). Τα εν λόγω ρεύματα εμφανίζονται λίγο πριν την εκδήλωση ισχυρής βροχόπτωσης και μπορούν να ξεπεράσουν τα 8-9 μποφόρ σε ένταση και είναι ικανά να προκαλέσουν ζημιές ανάλογες αυτών που παρατηρήθηκαν. Μερικές φορές ενδεχομένως να είναι επικίνδυνα και για την ανθρώπινη ζωή.

*Χαρακτηριστικό όλων των προαναφερθέντων είναι η καταγραφή ριπής του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, χθες στις 14:40, στην περιοχή του Νοτίου Λιμένα της τάξεως των 72km/h, ήτοι 8bf, σε συνδυασμό με υψηλή ραγδαιότητα στην βροχόπτωση.

Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι τόσο σπάνιο να παρατηρηθεί, ούτε όμως και τόσο συχνό και είναι άμεσα συνυφασμένο με την εκδήλωση καταιγίδας/ισχυρής βροχόπτωσης.

Ο καιρός μέχρι τις 18 Νοεμβρίου

Στα προσεχώς: Βασικό χαρακτηριστικό του καιρού μέχρι και τις 18/11 αναμένεται να είναι η απουσία βροχοπτώσεων και οι πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

*Συνθήκες εντελώς κατάλληλες για το λιομάζωμα!

Ο υδράργυρος δεν ενδέχεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή με τις μέγιστες τιμές του να παραμένουν στην περιοχή των 20-21°C και τις ελάχιστες αντίστοιχα μεταξύ 10 και 15°C αναλόγως την περιοχή που βρίσκεται κάποιος (με βάση το υψόμετρο).

Ενδείξεις στα προγνωστικά μοντέλα για επαναφορά του βροχερού καιρού υπάρχουν από τις 19-20 του μήνα και μετά, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται, ούτε καν μακροπρόθεσμα, κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή στον υδράργυρο.