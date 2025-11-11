Πάτρα: Θλίψη για το θάνατο της Θεώνης Ιωαν. Ανδρεοπούλου

Θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία προξένησε το δυσάρεστο νέο του θανάτου της συμπολίτισσας Θεώνης Ιωαν. Ανδρεοπούλου σε ηλικία 60 ετών.

Η εκλιπούσα ήταν κόρη του γνωστού και καταξιωμένου ιατροδικαστή Ιωάννη Ανδρ. Ανδρεόπουλου, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή στα 85 του χρόνια, τον Μάρτιο του 2016.

Η Θεώνη Ιωαν. Ανδρεοπούλου ήταν μία ευγενική γυναίκα και μάλιστα παλιότερα, στα τέλη του '90 είχε εργαστεί για ένα διάστημα στη γραμματεία της εφημερίδας Πελοπόννησος των Πατρών.

Το δυσάρεστο νέο της απώλειας της σκόρπισε ιδιαίτερη θλίψη.

Εν ζωή είναι η αγαπημένη της μητέρα Όλγα Ανδρεοπούλου και τα δύο αδέλφια της, ο Ανδρέας Ανδρέοπουλος, ο οποίος είναι ιερεύς και ο Άγγελος Ανδρεόπουλος που είναι μουσικός.

Η κηδεία της, όπως έγινε γνωστό θα τελεστεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων του Α' Δημοτικού Κοιμητηρίου Πατρών όπου και θα ταφεί.