Πάτρα: «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» επιστρέφει από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο+

Η μαγευτική θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» του Υάκινθου Μάινα σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Κολλυροπούλου που ξεκίνησε το Μάιο θα συνεχίσει και τη νέα θεατρική σαιζόν από την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Επίκεντρο+.

Πρόκειται για ένα αξέχαστο ταξίδι στην καρδιά της φαντασίας βασισμένο στους μύθους του Αισώπου.

Υπόθεση έργου:

Ο φτερωτός θεός Ερμής, πιστός αγγελιοφόρος και γιος του Δία, κατεβαίνει στη γη και μεταφέρει ένα μήνυμα ζητώντας βοήθεια από όλους για να βρεθεί η χαμένη έμπνευση του πρώτου παραμυθά όλων των εποχών, του Αισώπου. Βάσει των χρησμών της Πυθίας η λύση θα δοθεί όταν η μικρή άτακτη πριγκίπισσα Περσεφόνη, αναζητώντας τον Αίσωπο, θα περιπλανηθεί στο μαγικό του δάσος αφήνοντας τη φύση να της δώσει μαθήματα ζωής και φτάνοντας στην καλύβα του να του χαρίσει και την έμπνευση! Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών και σε όσους αισθάνονται παιδιά, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό διασκέδασης, συγκίνησης και μηνυμάτων για τη φιλία, την επιμονή και τη δύναμη της φαντασίας.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Υάκινθος Μαϊνας

Σκηνοθεσία - Προσαρμογή Κειμένου: Κατερίνα Κολλυροπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Μαρία Βασιλάκη

Επιμέλεια Κίνησης: Κατερίνα Αναλυτή

Πρωτότυπη Μουσική: Διονύσης Μπάστας

Σχεδιασμός Φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Κατασκευή Σκηνικών: Φώτης Στεργίου – Ανδρέας Κολοβούρης

Χειρισμός Κονσόλας: Νίκος Γιατράκος

Φωτογράφιση: Ηλίας Διαμαντάκος - d.tales

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης

Διεύθυνση Παραγωγής: Ίλια Ράγκου

Παίζουν:

Βιργινία Κοσμάτου, Γιώργος Λογαράς, Νεφεντίνα Μοσχοβού

Παραστάσεις:

Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 12.00

Επόμενες παραστάσεις: Επόμενες παραστάσεις: 12, Οκτωβρίου, 19 Οκτωβρίου & 26

Οκτωβρίου 2025.

Ώρες: Σάββατο στις 17:00 & Κυριακή στις 12:00

Εισιτήρια: γενική είσοδος 10 ευρώ, παιδικό 8 ευρώ

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/to-paramythodasos- tou-aisopou

Οργανωμένες παραστάσεις με σχολεία τα πρωινά.

Πληροφορίες στο 2610 46 10 50.

Η παράσταση «Το Παραμυθοδάσος του Αισώπου» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.