Ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λόουερι αποχαιρέτισε τον Ρέντφορντ με ένα συναισθηματικό κείμενο στο Empire

H απώλεια του θρυλικού κινηματογραφικού ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 89 του χρόνια πριν περίπου 2 μήνες, στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και η θλίψη σε καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του, συνεχίζει να είναι έντονη.

Στο νέο τεύχος του Βρετανικού περιοδικού του κινηματογράφου Empire (Δεκέμβριος 2025) φιλοξενείται ένα εξαιρετικό δισέλιδο όπου ο 44χρονος Αμερικανός σκηνοθέτης David Lowery – Ντέιβιντ Λόουερι που είχε σκηνοθετήσει τον Ρέντφορντ σε δύο από τις πιο τελευταίες ταινίες της πλούσια φιλμογραφίας του, κάνει έναν ιδιαίτερα συναισθηματικό αποχαιρετισμό στον υπέροχο αυτό ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό και μάχιμο υποστηρικτή της προστασίας του περιβάλλοντος.

O Lowery θυμάται για πρώτη φορά την εμβληματική φιγούρα του Ρέντφορντ στις σελίδες Βρετανικού περιοδικού ταινιών βίντεο όπου διαφημιζόταν η ταινία «Αβάνα» (1990) του Σίντνει Πόλακ, μία μάλλον αδικημένη ταινία όπου ο Ρέντφορντ είχε υποδυθεί τον Τζακ Γουέιλ, έναν χαρτοπαίκτη και γυναικά που πηγαίνει να παίξει χαρτιά και να περάσει καλά στην Κούβα την περίοδο του ξεσπάσματος της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο και της πτώσης του καθεστώτος Μπατίστα, το 1958. Το πόστερ με το διαπεραστικό βλέμμα του Ρέντφορντ να κρατά χαρτιά της τράπουλας και τη συμπρωταγωνίστρια του Λένα Όλιν στο πλάι, εντυπώθηκε στο μυαλό του νεαρού Λόουερι που σκέφτηκε πως ήταν ένα αντιπροσωπευτικό κινηματογραφικό πόστερ ενός μεγάλου σταρ του σινεμά όπως ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο Λόουερι, ανερχόμενος κινηματογραφιστής βρέθηκε στο δημιούργημα του Ρέντφορντ, το Φεστιβάλ Σάντανς στη Γιούτα, αρχικά με ένα φιλμ μικρού μήκους, και στη συνέχεια έχοντας παρακολουθήσει & τα περίφημα εργαστήρια σεναρίου και σκηνοθεσίας του Σάντανς, βρέθηκε με την μεγάλη μήκους ταινία του «Ain't Them Bodies Saints», όπου έπαιζαν η Rooney Mara και ο Casey Affleck, να διεκδικεί το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Sundance του 2013.

Η μετέπειτα γνωριμία και επαφή του με τον Ρέντφορντ ήταν καθοριστική για τον Λόουερι.

«Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε έκανε να αισθάνεσαι σαν να τον γνώριζες καιρό. Χωρίς ποτέ να αποβάλλει το ότι ήταν ο Ρέντφορντ, σε κάθε συνάντηση φρόντιζε να είναι οικείος, άμεσος, ευγενικός και ο τρόπος που σου φερόταν έδειχνε σαν να σε γνώριζε από πάντα», ανέφερε στο Empire συγκινημένος ο Λόουερι, ο οποίος δέχτηκε την πρόταση του Ρέντφορντ να τον σκηνοθετήσει στην ταινία «Ο Κύριος και το Όπλο-The Old Man and the Gun» με επίκεντρο τον ευγενή ληστή τραπεζών (υπαρκτό πρόσωπο) που είχε δραπετεύσει ένα σωρό φορές από τις φυλακές, Φόρεστ Τάκερ.

Ενόσω ο Λόουερι επεξεργαζόταν το σενάριο με την βοήθεια όπου χρειαζόταν του Ρέντφορντ που ήταν και ο παραγωγός, μεσολάβησε ένα άλλο κινηματογραφικό σχέδιο, το ριμέικ του «Πιτ και ο δράκος του-Pete's Dragon» της Ντίσνει που είχε αναλάβει να σκηνοθετήσει ο Λόουερι και υπήρχε ένας σημαντικός ρόλος, ενός γηραιού ξυλουργού παραμυθά, τον οποίο & πρότεινε στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και εκείνος μετά χαράς δέχτηκε. Και κάπως έτσι ο Λόουερι βρέθηκε στη μαγευτική, καταπράσινη φύση της Ν. Ζηλανδίας όπου έγιναν τα γυρίσματα το 2016 να σκηνοθετεί τον θρύλο Ρέντφορντ πλάι στην Μπράις Ντάλας Χάουαρντ.

Αυτό που θυμάται έντονα ο Λόουερι από τότε, ήταν το πόσο συνεργάσιμος και ακούραστος παρά τα σχεδόν 80 του χρόνια ήταν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Μάλιστα ο υπέροχος ηθοποιός και λάτρης της φύσης που πλέον δεν είναι ανάμεσα μας, φρόντισε τότε στη Νέα Ζηλανδία να αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του εκτός γυρισμάτων, με τον καλύτερο τρόπο. Όπως αποκάλυψε στο περιοδικό Empire, ο Λόουερι, ο Ρέντφορντ έκανε γνωριμίες με γηγενείς κατοίκους της Ν. Ζηλανδίας, περπάτησε σ’ έναν παγετώνα - glacier και έσωσε και ένα άλογο!