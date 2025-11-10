Ιστορικό άνοιγμα για την ταινία «Predator: Badlands» στο box office

Το φιλμ «Predator: Badlands-Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη» αναδείχθηκε ο απόλυτος κυρίαρχος του αμερικανικού box office αυτό το περασμένο σαββατοκύριακο, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 40 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Η εισπρακτική επιτυχία του φιλμ εξασφάλισε ένα νέο ρεκόρ για το franchise, το οποίο ξεκίνησε το 1987. Το «Predator: Badlands» που πήρε & καλές κριτικές, εκτόπισε από την κορυφή το «Alien vs. Predator» του 2004, το οποίο είχε ανοίξει με 38 εκατ. δολάρια και αποτελούσε μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο άνοιγμα στη μακροχρόνια πορεία της σειράς.

To franchise επιστημονικής φαντασίας, που ξεκίνησε το 1987 με το εμβληματικό «Predator» με πρωταγωνιστή τότε τον σούπερ σταρ Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger), αποδεικνύει ότι παραμένει μία κινηματογραφική δύναμη συνεχίζοντας την πορεία της μέσα από συνέχειες, reboots και τις δημοφιλείς crossover ταινίες με το «Alien».

To νέο Predator σε σκηνοθεσία Νταν Τράχτενμπεργκ και με πρωταγωνιστές την Elle Fanning και τον Νεοζηλανδό Dimitrius Schuster-Koloamatangi (προβάλλεται από την περασμένη Πέμπτη 6/11 και στη χώρα μας και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε), υπολογίζεται πως έπιασε και άλλα 40 εκατ. δολάρια από την έξοδο και προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο.

Πάντως, παρά τη θετική δυναμική, το αμερικανικό box office συνολικά παραμένει κατά περίπου 20% κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα, & προς το παρόν βρίσκεται 3% πάνω σε σύγκριση με πέρυσι. Οι επερχόμενες κυκλοφορίες του τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου, ανάμεσα τους τα «The Running Man», «Now You See Me 3», «Wicked: For Good» και «Zootopia 2», αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κινηματογραφική αγορά ευελπιστώντας να αποτελέσουν μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες.

Στη δεύτερη θέση του Αμερικάνικου box office το τριήμερο 7-9/11/2025 βρέθηκε η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος «Regretting You» της Κολίν Χούβερ, με εισπράξεις 7,1 εκατομμυρίων δολαρίων και συνολικά 38,5 εκατ. στις ΗΠΑ και 70,9 εκατ. παγκοσμίως. Την πεντάδα συμπληρώνουν το θρίλερ «Black Phone 2» με τον Ίθαν Χοκ, με 5,3 εκατ. δολάρια στην τρίτη του εβδομάδα (120,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως), το βιογραφικό δράμα «Sarah’s Oil» της Amazon MGM Studios με 4,5 εκατ. δολάρια στο ξεκίνημα του και το δικαστικό δράμα «Nuremberg» του Τζέιμς Βάντερμπιλτ με τον Ράμι Μάλεκ (της Sony Pictures Classics) με 4,2 εκατομμύρια δολάρια στο ξεκίνημα προβολής του. Η ταινία "Nuremberg" βγαίνει στη χώρα μας αυτή την Πέμπτη 13/11.

Τέλος, η πολυαναμενόμενη ταινία «Die My Love» με την Τζένιφερ Λόρενς σημείωσε χαμηλότερες επιδόσεις του αναμενόμενου, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση στο box office, με 2,8 εκατομμύρια δολάρια. Το αθλητικό δράμα «Christy», με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι στον ρόλο της θρυλικής πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν, έκανε διακρικτικό ντεμπούτο στην ενδέκατη (11η) θέση με 1,3 εκατομμύρια δολάρια (ξεκίνησε να προβάλλεται σε 2,011 αίθουσες).

Όσο για το "Bugonia" του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου είναι στην πρώτη 10άδα (στην 7η θέση αυτό το σαββατοκύριακο) έχοντας φτάσει τα 12,3 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις στη Βόρειο Αμερική συν ακόμη άλλα περίπου 11 εκατ. δολάρια από τον υπόλοιπο κόσμο. Η "Βουγονία" παίζεται & στη χώρα μας από την περασμένη Πέμπτη και στην Πάτρα, σε Πάνθεον και Options Cinemas.

Ο Οκτώβριος γενικά έκλεισε με τις χαμηλότερες επιδόσεις των τελευταίων 28 ετών, λόγω της αποτυχημένης πρεμιέρας φιλόδοξων ταινιών όπως το «Tron: Ares» της Disney με τον Τζάρετ Λέτο (στην Πάτρα προβλήθηκε μόλις για 1 εβδομάδα) και το «The Smashing Machine» με τον πολύ καλό Ντουέιν Τζόνσον και την Έμιλι Μπλαντ, της A24.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ