Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Ανδρομάχης Μπάλλα-Βασάτη

Σε ηλικία 52 ετών
Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Ανδρομάχης Μπάλλα-Βασάτη, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών.
Η είδηση του πρόωρου χαμού της σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και όσους τη γνώριζαν.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης στην Πάτρα, όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε για να της πει το τελευταίο αντίο και να συμπαρασταθεί στην οικογένειά της αυτές τις δύσκολες ώρες.
