Πάτρα: Σε κλίμα θλίψης η κηδεία του Θρασύβουλου Μαυρομμάτη -ΦΩΤΟ

Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες στον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 80 χρόνια του.

Η κηδεία του έγινε από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, ενώ η ταφή στο κοιμητήριο Βραχνεΐκων.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Υπήρξε ιστορικό στέλεχος της ΝΔ από το 1974, με ενεργό ρόλο στην φοιτητική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και ήταν στην ΟΝΝΕΔ, όντας φοιτητής ιατρικής.

Ήταν πανεπιστημιακός παιδίατρος και είχε διατελέσει πρόεδρος της ΝΟΔΕ Αχαΐας της ΝΔ.

Παράλληλα είχε διατελέσει νομαρχιακός σύμβουλος Αχαΐας και πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ενώ ήταν λέκτορας παιδιατρικής του Πανεπιστημίου.

Υπήρξε καθοδηγητής δεκάδων κορυφαίων στελεχών του κόμματος, ενώ έχαιρε εκτίμησης και σεβασμού του συνόλου των μελών της ΝΔ όπως και των πολιτικών αντιπάλων του.