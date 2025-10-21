Κινηματογραφικές ληστείες που "έγραψαν": Χάθαγουει, Ρέντφορντ, Μερκούρη, Τζούλια Ρόμπερτς

Η θρασύτατη και άκρως επαγγελματική και «κινηματογραφική» ληστεία των πανάκριβων κοσμημάτων εποχής με διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι την περασμένη Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 μας έφερε στο νου ορισμένες ιδιαίτερα επιτυχημένες ταινίες που έχουν ως θέμα ακριβώς αυτό: ληστείες & "ευφυείς" κλοπές σε μουσεία.

Μία σύντομη αναδρομή λοιπόν σε φιλμ όπως το «How to steal a million-Πώς να Κλέψετε Ένα Εκατομμύριο Δολλάρια» με την Όντρει Χέμπορν και τον Πίτερ Ο’ Τουλ, παραγωγής του 1966 που μάλιστα βγήκε σε επανέκδοση στις Ελληνικές αίθουσες το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και το «Υπόθεση Τόμας Κράουν» τόσο του ’68 με τον Στιβ Μακ Κουίν και τη Φέι Νταναγουέι όσο και το ριμέικ του ’99 με τον Πιρς Μπρόσναν και τη Ρενέ Ρούσο όπου το σενάριο όπως θύμισε και ο Γιάννης Ζουμπουλάκης σε άρθρο του στο «Βήμα», αρχίζει & τελειώνει στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης απ’ όπου ο Τόμας Κράουν κλέβει τον πίνακα του Μονέ «San Giorgio Maggiore at dusk».

Πολύ επιτυχημένη όσο και διασκεδαστική είναι και η ταινία «Ocean's Twelve – Η Συμμορία των Δώδεκα» σε σκηνοθεσία του Steven Soderbergh, παραγωγής 2004, με all star καστ (Τζούλια Ρόμπερτς, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον), όπου σύμφωνα με το σενάριο ο πλούσιος Γάλλος βαρόνος François Toulour (στο ρόλο ο Βενσάν Κασέλ) θα προκαλέσει τον Danny Οcean (Τζορτζ Κλούνει) στο ποιός θα καταφέρει να κλέψει το αυτοκρατορικό Fabergé egg από το Μουσείο στην Ρώμη. Την ταινία θα την έχετε σίγουρα δει είτε στο σινεμά παλιότερα (ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία με 362 εκατ. δολάρια εισπράξεις) είτε στην τηλεόραση.

Φυσικά κλασική θεωρείται και η ταινία «Τοπ Καπί – Topkapi» του 1964 σε σκηνοθεσία του Ζυλ Ντασσέν με την Μελίνα Μερκούρη, τον Πίτερ Ουστίνοφ και τον Μαξιμίλιαν Σελ όπου το σεναριακό επίκεντρο είναι η ληστεία του σμαραγδένιου στιλέτου του σουλτάνου Μαχμούντ από το παλάτι Τοπ Καπί της Κωνσταντινούπολης. Όμορφη ταινία και με μία αριστοτεχνική ακροβατική σκηνή που όπως είχε γράψει το βρετανικό περιοδικό Total Film, αντέγραψε χρόνια αργότερα ο Μπράιαν ντε Πάλμα στο «Mission Impossible» με τον Τομ Κρουζ το 1996. Ο Ντασέν είχε σκηνοθετήσει και ληστεία σε χρυσοχοείο στο φιλμ του παραγωγής 1955 «Ριφιφί-Rififi» με τον Βέλγο ηθοποιό Jean Servais-Ζαν Σερβέ.

Μία λιγότερο γνωστή καθώς έχει χρόνια να την προβάλλει η τηλεόραση, αλλά επιτυχημένη σχετικά στην εποχή της ταινία που έχει να κάνει πάλι με ληστεία σε μουσείο, είναι το φιλμ «Καυτή Πέτρα-The Hot Rock» σε σκηνοθεσία του Πίτερ Γέιτς, Αμερικανικής παραγωγής 1972 όπου μάλιστα πρωταγωνιστούσε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στην μεγάλη ακμή του τότε ερμηνεύοντας τον Τζον Άρτσιμπαλντ Ντορτμούντερ που έχοντας βγει από τη φυλακή θα βάλει μπρος με τον κουνιάδο του Άντριου και την υπόλοιπη συμμορία, την επιχείρηση κλοπής ενός σπάνιου, ανεκτίμητου διαμαντιού από το Μουσείο του Μπρούκλυν στη Ν. Υόρκη. Στη διασκεδαστική αυτή ταινία όπου μάλιστα το σενάριο ήταν του βραβευμένου με Όσκαρ Γουίλιαμ Γκόλντμαν (Οι Δύο Ληστές, Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου) πρωταγωνιστούσαν πλάι στον Ρέντφορντ, οι Τζορτζ Σίγκαλ, Ζίρο Μόστελ, Ρον Λάιμπμαν και ο Πολ Σαντ.

Θα κλείσουμε αυτό το μίνι αφιέρωμα στις ταινίες με απατεώνες που έχουν στο στόχαστρο τους πολύτιμα ευρήματα σε μουσεία, με μία πιο πρόσφατη ταινία το φιλμ «Ocean's 8» όπου εδώ έχουμε μία θηλυκή συμμορία σε σκηνοθεσία Gary Ross και σενάριο του ίδιου και της Olivia Milch. Επικεφαλής της συμμορίας είναι η Deborah "Debbie" Ocean, επαγγελματίας κλεφτρόνι, αδελφή του Ντάνι Όσιαν από τη "Συμμορία των 11", που την ενσαρκώνει στην ταινία η σούπερ σταρ Σάντρα Μπούλοκ, η οποία μαζί με τις Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna και Helena Bonham Carter θα στήσουν μία άκρως έξυπνη κομπίνα να κλέψουν στη διάρκεια του Met Gala στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, το πανάκριβο και συλλεκτικό διαμαντένιο περιδέραιο Toussaint, αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων του οίκου Cartier.

Η ταινία "Η Συμμορία των 8" άρεσε στο κοινό (είχε προβληθεί & στις Πατρινές αίθουσες) και πλησίασε το 2018 σε εισπράξεις τα 300 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ