Αφιέρωμα στον Ρέντφορντ στην έναρξη του χειμερινού κινηματογράφου του Δήμου Λαρισσαίων

Με αφιέρωμα στον προσφάτως εκλιπόντα, θρύλο του Χόλιγουντ Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, πριν από 35 μέρες, έκανε έναρξη όπως είδαμε, ο χειμερινός κινηματογράφος του Δήμου Λαρισαίων στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.

Το αφιέρωμα στον αξέχαστο & σπουδαίο ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό και υποστηρικτή του ανεξάρτητου κινηματογράφου, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, περιελάμβανε την προβολή δύο (2) από τις πιο χαρακτηριστικές & επιτυχημένες ταινίες του, και μάλιστα με ελεύθερη είσοδο για το σινεφίλ κοινό.

Οι χειμερινές προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο είχαν λοιπόν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 13 Οκτωβρίου 2025 με την ταινία του Σίντνεϊ Πόλακ "Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα" Αμερικανικής παραγωγής 1975, ένα αγέραστο πολιτικό θρίλερ με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Φέι Νταναγουέι αλλά και τον αξέχαστο Μαξ Φον Σύντοφ, ενώ σύμφωνα με το πρόγραμμα, ακολούθησε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 η προβολή του βραβευμένου με 7 Όσκαρ φιλμ "Το Κεντρί-The Sting" του Τζορτζ Ρόι Χιλ, Αμερικανικής παραγωγής 1973, θρυλική ταινία & μεγάλη εμπορική επιτυχία που είχε χαρίσει στον Ρέντφορντ και υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου που ήταν και η μοναδική της καριέρας του ως ηθοποιός. Αντιθέτως ως σκηνοθέτης είχε προταθεί 2 φορές, τη μία μάλιστα (την πρώτη που στάθηκε πίσω από την κάμερα) το 1980 με το συγκινητικό οικογενειακό δράμα "Συνηθισμένοι Άνθρωποι" κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. Η 2η υποψηφιότητα αφορούσε στην ταινία "Κουίζ σώου" το 1994.

Λίγα λόγια για τις ταινίες του αφιερώματος:

-"Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα", 1975, ΗΠΑ, διάρκεια 117 λεπτά.

Ένας αναλυτής της CIA βρίσκει τους συναδέλφους του δολοφονημένους και γίνεται ο επόμενος στόχος μόλις ενημερώσει την υπηρεσία του.

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ με τον οποίο ο Ρέντφορντ είχε συνολικά συνεργαστεί σε 7 ταινίες με πιο τελευταία φορά το 1990 στην ταινία "Αβάνα".

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Φέι Ντάναγουεϊ, Κλιφ Ρόμπερτσον, Μαξ Φον Σίντοφ.

* Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 13 ετών.

-"Το Κεντρί", 1973, ΗΠΑ, διάρκεια 129 λεπτά.

Στην Αμερική της δεκαετίας του ’30 δύο μικροκομπιναδόροι συμμαχούν και στήνουν μια μεγαλοφυή ιπποδρομιακή κομπίνα για να «γδύσουν» έναν αρχιμαφιόζο.

Σκηνοθεσία: Τζόρτζ Ρόι Χιλ, ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τους Νιούμαν και Ρέντφορντ και στους "Δύο Ληστές" το 1969.

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Πωλ Νιούμαν, Ρόμπερτ Σο, Ρόμπερτ Ερλ Τζόουνς, Τσαρλς Ντέρνινγκ, Ντίμιτρα Άρλις.

* Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών.

-Ώρες προβολών: 19:00 & 21:30.