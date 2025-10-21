Εκδήλωση για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού στο 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

Ο Οκτώβριος είναι ο Μήνας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Με αφορμή την Παγκόσμια Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης, το 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ διοργανώνει για πρώτη φορά μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στο προαύλιο του σχολείου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρευρεθεί η Κινητή Μονάδα Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με επικεφαλής τον Ιατρό Χειρουργό Μαστού κ. Νίκο Κατσιάκη και δύο νοσηλευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν ενημέρωση και κλινική εξέταση (ψηλάφηση) σε όλες τις γυναίκες της σχολικής κοινότητας – μητέρες, γιαγιάδες, θείες και φίλες.

Το σχολείο προσκαλεί όλους και όλες να φορέσουν λευκά ή ροζ μπλουζάκια, στηρίζοντας συμβολικά το μήνυμα της εκστρατείας: «Η πρόληψη σώζει ζωές!»

Δράσεις των μαθητών

Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης θα διαθέσουν ροζ καρφιτσούλες έναντι 1€, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στο «Άλμα Ζωής» – Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να προσφέρει και επιπλέον ποσό για τη στήριξη του σκοπού.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ τάξης θα παρουσιάσουν το τραγούδι «Ο Λουλουδόκοσμος», ενώ παράλληλα θα διανεμηθούν ενημερωτικά φυλλάδια του συλλόγου «Άλμα Ζωής» σχετικά με τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Ημερομηνία: Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Ώρα: 11:00 – 13:00

Χώρος: Προαύλιο 45ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας

Η εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο του μαστού, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να σώσουν ζωές.