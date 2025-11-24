Back to Top
Πύργος: Εργάτης καταπλακώθηκε από σίδερα όταν προσπάθησε να τα ξεφορτώσει - Διασωληνώθηκε στο νοσοκομείο

Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν

Ένα εξαιρετικά σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (24/11/2025) στην περιοχή της Κουτσοχέρας, στον επαρχιακό δρόμο Πύργου–Σιμοπούλου, σε σημείο όπου γίνονται έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Patrisnews για το εργατικό ατύχημα, ο οδηγός ενός φορτηγού τραυματίστηκε βαριά την ώρα που προσπαθούσε να λύσει τους ιμάντες για να ξεφορτώσει τα σίδερα που μετέφερε με το φορτηγό στον Πύργο.

Την στιγμή που απελευθέρωσε το φορτίο, τα σίδερα κύλησαν και τον καταπλάκωσαν, προκαλώντας του σοβαρότατους τραυματισμούς στα κάτω άκρα, από τα γόνατα και κάτω.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.
Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όμως εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του διασωληνώθηκε στο «Ανδρέας Παπανδρέου».

