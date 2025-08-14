Στο σκοτάδι δεκάδες περιοχές της Αχαΐας λόγω των πυρκαγιών

Οι μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν την Αχαΐα έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα δεκάδες περιοχές.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικά 120 τεχνικοί μαζί με εργολάβους, δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική και τις τοπικές αρχές, ώστε να επιχειρούν με ασφάλεια.

Χωρίς ηλεκτροδότηση ή με σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο παραμένουν οι περιοχές Συχαινών, Μαγούλας, Πλατανίου, Πανεπιστημιούπολης, Κάτω και Άνω Καστριτσίου, Βούντενη, Μπάλας, Χάραδρου, Βερναρδέικων, Αγίου Βασιλείου, Ανθούπολης και Αμπελοκήπων.

Στο νότιο μέτωπο, στο σκοτάδι βρίσκονται τμήματα του Αγίου Στεφάνου, Βασιλικού Ισώματος, Θεριανού και Αχαϊκού.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να διαρκέσει, καθώς η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία παραμένει αδύνατη.

Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα της Αχαΐας επιχειρούν 120 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, συμπεριλαμβανομένων εργολάβων