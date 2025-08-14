Πάτρα: Ξεκινάει η σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο

Επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς το παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας
Ξεκινάει η σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων -το οποίο εκκενώθηκε χθες.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, γιατροί και ασθενείς θα επιστρέψουν σταδιακά στο νοσοκομείο καθώς τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση.
