Πάτρα: Ξεκινάει η σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο

Επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς το παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας

Ξεκινάει η σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων -το οποίο εκκενώθηκε χθες. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, γιατροί και ασθενείς θα επιστρέψουν σταδιακά στο νοσοκομείο καθώς τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση.