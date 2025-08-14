Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας για τις πυρκαγιές: «Προτεραιότητά μας η ανθρώπινη ζωή»

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκφράζει ευγνωμοσύνη στο προσωπικό για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Η δήλωση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου:

«Να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου προς το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Αττική, στην Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο και όπου αλλού χρειάστηκε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι για εμάς πρωταρχικό, βασικό μέλημά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και έχοντας αυτή την αρχή ως βασικό μας οδηγό αναπτύξαμε όλες αυτές τις μέρες τις επιχειρησιακές μας δράσεις στο πεδίο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όποτε και όπου αυτό χρειαστεί.

Από την πλευρά μας και ιδιαίτερα τις ημέρες που υπήρξε μεγάλη πίεση και ειδικότερα την Τρίτη και την Τετάρτη διαθέταμε στο πεδίο σε καθημερινή βάση περισσότερους από 300 αστυνομικούς και περισσότερα από 100 επιχειρησιακά μέσα έχοντας έναν διπλό στόχο: να εξασφαλίσουμε ανοιχτό το οδικό μας δίκτυο, απρόσκοπτη κυκλοφορία και να συνδράμουμε επίσης την απροσπέλαστη πρόσβαση στο επιχειρησιακό πεδίο στα μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και επιπλέον να πραγματοποιήσουμε σειρά απεγκλωβισμών και εκκενώσεων όπου αυτό ήταν απαραίτητο, δίνοντας έμφαση στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα, ασθενείς και παιδιά.

Όλες μας οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε στενή και συνεχή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία και όλους τους συναρμόδιους φορείς και αρχές, όπως το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, οι εθελοντές τους οποίους εδώ θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προσφορά τους.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε το επίσης πολύ σημαντικό προανακριτικό έργο που επιτελεί το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ήδη χθες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας προχώρησαν στην σύλληψη ενός 25χρονου, κατηγορούμενου για εμπρησμό, ενώ ακολούθησαν και άλλες δύο συλλήψεις ατόμων κατηγορούμενων επίσης για εμπρησμό. Κάθε στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας αξιολογείται, αξιοποιείται και το προανακριτικό υλικό διαβιβάζεται στις Εισαγγελικές Αρχές, ώστε η Δικαιοσύνη να έχει τον επόμενο λόγο. Συνεχίζουμε τις δράσεις μας με αμείωτη ένταση, τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο με αυξημένες περιπολίες και ελέγχους, όσο και στο επίπεδο της διερεύνησης εξετάζοντας κάθε περιστατικό, καταγγελία ή πληροφορία για τα οποία λαμβάνουμε γνώση.

Ολοκληρώνοντας επιτρέψτε μου επίσης να σημειώσω τον ρόλο το σημαντικό της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία με επιστημονικό τρόπο εξέτασης των διαφόρων πειστηρίων που βρίσκονται στα σημεία βοηθάει επίσης σημαντικά το προανακριτικό έργο τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος. Σας ευχαριστώ πολύ».