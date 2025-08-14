Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή σε 8 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο, Παρασκευή (15/08), για Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές: