Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών σε νούμερα

Πάνω από πάνω από 150 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 48 ώρες
Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναλυτικά όλα τα στοιχεία των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών.
Σύμφωνα με αυτά:
Είχαμε ακραίες συνθήκες:
- Έως τώρα είχαμε 6 ημέρες κόκκινο συναγερμό με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή ατμόσφαιρα και ανέμους έως 9 μποφόρ,
- 29 ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,
- πάνω από 150 πυρκαγιές σε 48 ώρες,
- πάνω από 70 ημερησίως.
Ενισχυμένη προστασία:
- 18.000 πυροσβέστες συνολικά,
- 2.500 εποχικοί πυροσβέστες,
- 4.000 περισσότεροι πυροσβέστες σε σχέση με το 2019,
- 21 Ομάδες ΕΜΟΔΕ,
- 137 προσλήψεις δασοπυροσβεστών,
- 150 νέοι πυροσβέστες από το Φθινόπωρο,
- 3.680 πυροσβεστικά οχήματα από 3.410 το 2022.
- 82 εναέρια μέσα από 61 το 2019.
Η πρόληψη στο επίκεντρο:
- διπλάσιος αριθμός drones από πέρσι
- πρόγραμμα AntiNero: συνολικά 600 εκατ. ευρώ από το 2022 για συμβάσεις αντιπυρικής προστασίας,
- Αυξημένη χρημαοδότηση των Δήμων,
- Υποχρεωτικό καθαρισμών οικοπέδων,
- Αυστηροποίηση ποινών.
Μηδενική ανοχή στους εμπρηστές:
- Ενδείξεις και αποδείξεις εμπρησμού στην Αχαΐα,
- Απόπειρα φωτιάς μέσα στην Πάτρα,
- Προσαγωγές και συλλήψεις.
Στήριξη στους πληγέντες:
- Τριετής απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές τον Ιούνιο του 2025.
Τα γεγονότα απέναντι στα fake news:
- Κανένας νεκρός στην Αχαΐα,
- Καμία καταστροφή στη ΒΙΠΕ της Πάτρας,
- Καμία φωτιά στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο,
- Κανένας άνθρωπος δεν εγκλωβίστηκε στην περιοχή της Φιλιππιάδας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr