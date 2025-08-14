Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών σε νούμερα

Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναλυτικά όλα τα στοιχεία των πυρκαγιών των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με αυτά:

Είχαμε ακραίες συνθήκες:

- Έως τώρα είχαμε 6 ημέρες κόκκινο συναγερμό με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή ατμόσφαιρα και ανέμους έως 9 μποφόρ,

- 29 ημέρες με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,

- πάνω από 150 πυρκαγιές σε 48 ώρες,

- πάνω από 70 ημερησίως.