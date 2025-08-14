Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην περιοχή της Ελεκίστρας- Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Υπό πλήρη έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που έκαιγε στην περιοχή της Ελεκίστρας. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή, ενώ η Πυροσβεστική παρακολουθεί για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σε ορισμένα σημεία εξακολουθούν να υπάρχουν μικρές εστίες με καπνούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της ημέρας έκαναν ρίψεις και εναέρια μέσα τα οποία συνέβαλαν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις ρίψεις νερού και την επιτήρηση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα αναζωπύρωσης, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.