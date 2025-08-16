Πάτρα - 5η μέρα χωρίς νερό - Πού θα βρίσκονται σήμερα οι υδροφόρες

Υδροφόρες σε Αρόη, Λυκοχορό και Ριγανόκαμπο – Σημείο διανομής και στο Ανατολικό Διαμέρισμα
Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, η διανομή εμφιαλωμένου νερού από το Ανατολικό Διαμέρισμα (Εγλυκάδος 98), για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Πάτρας.
Παράλληλα, τρεις υδροφόρες θα διαθέτουν νερό στις εξής περιοχές:
Αρόη (πλατεία): έως τις 3 μ.μ. και ξανά από τις 6 μ.μ. και μετά.
Λυκοχορός (κάτω από τη Γέφυρα της Περιμετρικής): έως τις 3 μ.μ. και ξανά από τις 6 μ.μ. και μετά.
Ριγανόκαμπος (Αγία Ειρήνη): από τη 1 μ.μ. και μετά.
