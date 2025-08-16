Πάτρα - 5η μέρα χωρίς νερό - Πού θα βρίσκονται σήμερα οι υδροφόρες

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, η διανομή εμφιαλωμένου νερού από το Ανατολικό Διαμέρισμα (Εγλυκάδος 98), για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Πάτρας.

Παράλληλα, τρεις υδροφόρες θα διαθέτουν νερό στις εξής περιοχές:

Αρόη (πλατεία): έως τις 3 μ.μ. και ξανά από τις 6 μ.μ. και μετά.

Λυκοχορός (κάτω από τη Γέφυρα της Περιμετρικής): έως τις 3 μ.μ. και ξανά από τις 6 μ.μ. και μετά.

Ριγανόκαμπος (Αγία Ειρήνη): από τη 1 μ.μ. και μετά.



