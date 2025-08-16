Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα - 5η μέρα χωρίς νερό - Πού θα βρίσκονται σήμερα οι υδροφόρες

Πάτρα - 5η μέρα χωρίς νερό - Πού θα βρίσ...

Υδροφόρες σε Αρόη, Λυκοχορό και Ριγανόκαμπο – Σημείο διανομής και στο Ανατολικό Διαμέρισμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται και σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, η διανομή εμφιαλωμένου νερού από το Ανατολικό Διαμέρισμα (Εγλυκάδος 98), για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Πάτρας.

Παράλληλα, τρεις υδροφόρες θα διαθέτουν νερό στις εξής περιοχές:

Αρόη (πλατεία): έως τις 3 μ.μ. και ξανά από τις 6 μ.μ. και μετά.
Λυκοχορός (κάτω από τη Γέφυρα της Περιμετρικής): έως τις 3 μ.μ. και ξανά από τις 6 μ.μ. και μετά.
Ριγανόκαμπος (Αγία Ειρήνη): από τη 1 μ.μ. και μετά.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομειό

Σε γενική επιφυλακή η Πάτρα για 5η μέρα – Χωρίς ενεργά μέτωπα αλλά με ισχυρούς ανέμους

Δυτική Ελλάδα: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα - Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις