Νέα διακοπή νερού στην Αρόη μετά την πυρκαγιά- Παράπονα από τους κατοίκους

Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την ευρύτερη περιοχή, οι κάτοικοι βιώνουν νέες δυσκολίες, καθώς το νερό που επανήλθε προσωρινά για λίγες ώρες διακόπηκε ξανά, προκαλώντας έντονη αγανάκτηση και προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

Τι αναφέρει ο κάτοικος της Αρόης στο thebest.gr:

«Θα ήθελα να εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά μου σχετικά με τη διαχείριση της υδροδότησης στην περιοχή της Αρόης, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την ευρύτερη περιοχή. Παρότι το νερό επανήλθε το απόγευμα για περίπου δύο ώρες, ακολούθησε νέα διακοπή χωρίς καμία προειδοποίηση ή επίσημη ενημέρωση.

Κατανοούμε τις δυσκολίες και την πίεση των υποδομών μετά από ένα τόσο σοβαρό συμβάν, όμως υπάρχουν κάτοικοι, οικογένειες και ηλικιωμένοι που παραμένουν χωρίς νερό επί ώρες ή και μέρες. Η στοιχειώδης ενημέρωση και μέριμνα είναι το ελάχιστο που περιμένουμε από τις αρμόδιες αρχές.

Δεν γίνεται σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο, με υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες, να υπάρχει αυτή η ασυνέπεια στην παροχή νερού».