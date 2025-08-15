Φωτιά στην Πάτρα: Εναέρια μέσα πάνω από τα καμένα για πιθανές αναζωπυρώσεις

Σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάτρα, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει αυξημένος.

Δύο αεροσκάφη τύπου Air Tractor AT-802A και ένα ελικόπτερο Bell 214 πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις πάνω από τις καμένες εκτάσεις, επιθεωρώντας προσεκτικά την περιοχή από αέρος.

Η εναέρια επιτήρηση επικεντρώνεται στον άμεσο εντοπισμό τυχόν εστιών που θα μπορούσαν να αναζωπυρωθούν λόγω των καιρικών συνθηκών, με στόχο την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι πτήσεις καλύπτουν κυρίως τις περιοχές που επλήγησαν τις προηγούμενες ημέρες, όπου το έδαφος παραμένει θερμό και ευάλωτο.

Η συνεργασία εναέριων και επίγειων δυνάμεων είναι καθοριστική για την πρόληψη νέων επικίνδυνων εστιών, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.