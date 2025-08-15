Απίστευτο: Influencer κόλλησε σε αεροδρόμιο λόγω του... ChatGPT

Η Mery Caldass, Ισπανίδα influencer, βρέθηκε αποκλεισμένη σε ένα αεροδρόμιο, καθώς εμπιστεύτηκε το ChatGPT, το οποίο «διαβεβαίωσε» πως δεν χρειαζόταν βίζα για το Πουέρτο Ρίκο.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram στις 7 Αυγούστου 2025, η ίδια δηλώνει ότι δεν έλεγξε περαιτέρω αν απαιτείται βίζα για να ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο και καταφέρεται εναντίον του ChatGPT.

Παρά τη συνεχή του βελτίωση, το δημοφιλές chatbot εξακολουθεί να κάνει σφάλματα. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι για τέτοιου είδους πληροφορίες θα πρέπει πάντα να γίνεται αναζήτηση στις επίσημες ιστοσελίδες, όπως εκείνη του Υπουργείου Εξωτερικών.