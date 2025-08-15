Άσλεϊ Μπάιντεν: Δημοσίευσε φωτογραφία του συζύγου της χέρι-χέρι με άλλη και ανακοίνωσε διαζύγιο

«Ο σύζυγός μου και η κοπέλα του κρατιούνται χέρι-χέρι», έγραψε η 44χρονη στη λεζάντα, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το τραγούδι των Notorious B.I.G. Another με τη Lil’ Kim, το οποίο μιλά για απιστία. Στο απόσπασμα που μοιράστηκε, η Lil’ Kim ραπάρει: «Τι κάνεις όταν ο άντρας σου είναι άπιστος; Σταματάς τον άτακτο και βρίσκεις κάποιον καινούργιο;».

Η Άσλεϊ, κόρη του Τζο Μπάιντεν , πρώην πρώτη κόρη των ΗΠΑ, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, Δρ. Χάουαρντ Κράιν, λίγες ώρες αφότου δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία που φέρεται να τον δείχνει να κρατά χέρι-χέρι μια άλλη γυναίκα.

Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από πίσω και δείχνει έναν μελαχρινό άνδρα με casual κοντομάνικο και μια ξανθιά γυναίκα με μαύρο φόρεμα χωρίς τιράντες, αφαιρέθηκε γρήγορα από το Instagram Story της Μπάιντεν, όπως και μια δεύτερη ανάρτηση που την έδειχνε να περπατά σε πάρκο ακούγοντας το Freedom της Μπιγιονσέ.

Σε επόμενη ανάρτηση, με το τραγούδι Freedom Time της Λόριν Χιλ, αναδημοσίευσε το μήνυμα: «Νέα ζωή, νέα ξεκινήματα σημαίνουν νέα όρια. Νέοι τρόποι ύπαρξης που δεν θα μοιάζουν ή δεν θα ακούγονται όπως πριν».



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Radar Online, η Μπάιντεν ζητά συζυγική υποστήριξη, καθώς «δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της» όσο εκκρεμεί το διαζύγιο. Ο δικηγόρος της, Τσαρλς Μέγιερ, κατέθεσε αίτηση για διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα, χαρακτηρίζοντας τον γάμο «ανερέθιστο» και επισημαίνοντας ότι το ζευγάρι ζει χωριστά.

Η Άσλεϊ Μπάιντεν και ο Χάουαρντ Κράιν γνωρίστηκαν το 2010 μέσω του εκλιπόντος αδελφού της, Μπο Μπάιντεν, και παντρεύτηκαν το 2012 στο Γκρίνβιλ του Ντέλαγουερ. Η τελετή στον Άγιο Ιωσήφ του Ντέλαγουερ συνδύαζε τις καθολικές και εβραϊκές παραδόσεις τους, ενώ η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στην οικογενειακή κατοικία των Μπάιντεν στο Γουίλμινγκτον, την οποία είχε ετοιμάσει προσωπικά ο τότε αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο Κράιν, ωτορινολαρυγγολόγος και πλαστικός χειρουργός, υπηρέτησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας για τον Καρκίνο Biden (2017–2019) και παρείχε ανεπίσημες συμβουλές στην προεδρική εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν το 2020 σχετικά με την πανδημία COVID-19.

Στην περσινή Συνέλευση του Δημοκρατικού Κόμματος στο Σικάγο, η Άσλεϊ Μπάιντεν είχε συγκινήσει τον πατέρα της, θυμίζοντας τα λόγια που της είπε την ημέρα του γάμου: «Πριν με συνοδεύσει στην εκκλησία, γύρισε και μου είπε ότι θα ήταν πάντα ο καλύτερός μου φίλος. Τόσα χρόνια αργότερα, μπαμπά, είσαι ακόμα ο καλύτερός μου φίλος».