Ιωάννα Τούνη: Το ξέσπασμα για τους εμπρηστές στην Πάτρα - «Ποιος θα μας προστατεύσει από αυτά τα τέρατα;»

Την οργή και την αγανάκτησή της εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη μέσω των social media, αναφορικά με τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάτρα και κατέστρεψε δασικές εκτάσεις και περιουσίες.

Η Instagrammer έκανε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό, όπου αναφέρθηκε στους δύο νεαρούς που συνελήφθησαν και ομολόγησαν ότι προκάλεσαν τη φωτιά, εκφράζοντας απορία για το γεγονός ότι, παρά την ομολογία τους, στις φωτογραφίες παραμένουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Παράλληλα, αναρωτήθηκε αν θα αντιμετωπίσουν τη δέουσα τιμωρία. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Το ότι ενώ υπάρχει ομολογία, συνεχίζουμε και κρύβουμε τα πρόσωπά τους για να τους "προστατεύσουμε"; Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει από τέτοια τέρατα; Ο νόμος σίγουρα όχι».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αμφιβάλλω αν θα μπουν φυλακή έστω για λίγους μήνες. Πόση ντροπή για τη χώρα που ζούμε; Κουράγιο σε όλους τους πληγέντες εύχομαι, γιατί δικαιοσύνη, για πολλοστή φορά, δεν θα δούμε».