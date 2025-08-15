Ιωάννα Τούνη: Τα έβαλαν μαζί της μετά τις αναρτήσεις της από την Ίμπιζα εν μέσω πυρκαγιών

Σφοδρή κριτική στα social media δέχτηκαν η Ιωάννα Τούνη και η στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Στέλλα Πάσσαρη, για τις ξέφρενες διακοπές τους στην Ίμπιζα, όπου βρέθηκαν για τα 32α γενέθλια της γνωστής Instagrammer.

Αφορμή στάθηκε η τελευταία ανάρτηση της Στέλλας Πάσσαρη, με φωτογραφίες από πάρτι στο νησί, την ώρα που στην Ελλάδα μαίνονταν καταστροφικές πυρκαγιές. Η εικόνα της διασκέδασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να επικρίνουν κυρίως την Ιωάννα Τούνη για την προβολή του ταξιδιού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.