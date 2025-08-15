Ιωάννα Τούνη: Τα έβαλαν μαζί της μετά τις αναρτήσεις της από την Ίμπιζα εν μέσω πυρκαγιών

Η Instagrammer βρισκόταν στην Ίμπιζα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών και οι αναρτήσεις της εκνεύρισαν πολλούς ακόλουθούς της
Σφοδρή κριτική στα social media δέχτηκαν η Ιωάννα Τούνη και η στενή φίλη και συνεργάτιδά της, Στέλλα Πάσσαρη, για τις ξέφρενες διακοπές τους στην Ίμπιζα, όπου βρέθηκαν για τα 32α γενέθλια της γνωστής Instagrammer.
Αφορμή στάθηκε η τελευταία ανάρτηση της Στέλλας Πάσσαρη, με φωτογραφίες από πάρτι στο νησί, την ώρα που στην Ελλάδα μαίνονταν καταστροφικές πυρκαγιές. Η εικόνα της διασκέδασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να επικρίνουν κυρίως την Ιωάννα Τούνη για την προβολή του ταξιδιού της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Λίγο κουράζει όλο αυτό το επιφανειακό πανηγύρι λες και είστε 18χρονα. Από την άλλη πλευρά, αυτό πληρώνει τους λογαριασμούς, οπότε καλά κάνετε», σχολίασε χαρακτηριστικά κάποια στο Instagram, με άλλη να προσθέτει: «Καλά να περνάς αλλά λίγος σεβασμός και ενσυναίσθηση δεν βλάπτει».
Άλλος έγραψε: «Οι κοπέλες ζουν στον κόσμο τους όπως πάντα, δεν βλέπουν τι γίνεται δίπλα τους στη χώρα που ζούνε γιατί απλά δεν τους νοιάζει. Κάνουν λες και είναι 15 χρονών και δεν έχουν ξαναβγεί για ποτό και για πάρτι».
