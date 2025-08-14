Τζούλιαν Μουρ: Η φωτογραφία στο Instagram δίχως ίχνος μακιγιάζ

Χωρίς ίχνος μακιγιάζ φωτογραφήθηκε η Τζουλιάν Μουρ και δημοσίευσε το στιγμιότυπο στα social media.

Η 64χρονη ηθοποιός δείχνει πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με το πέρασμα του χρόνου και δεν διστάζει να ποζάρει στον φακό τελείως φυσική.

Η Χολιγουντιανή σταρ μοιράζεται μάλιστα, τέτοιες φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους, στην προσπάθειά της να τους δείξει την αληθινή της εκδοχή και να τους ενθαρρύνει να τους εαυτούς τους.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, η Τζούλιαν Μουρ εμφανίζεται να φορά ένα μαύρο μαγιό και να χαμογελά πλατιά στον φωτογραφικό φακό, ενώ βρίσκεται στην εξοχή. Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της έγραψε: «Αύγουστος».