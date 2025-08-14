Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Μαρία Λεκάκη: Φωτογραφίες από το εξοχικό της σπίτι στην Κερνίτσα Αχαΐας

Μαρία Λεκάκη: Φωτογραφίες από το εξοχικό...

Είναι ονειρικό!

Με το που πιάνει το καλοκαίρι και τα γυρίσματα των σειρών σταματούν, οι ηθοποιοί ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους και πηγαίνουν διακοπές.

Κάποιοι από αυτοί ωστόσο, πηγαίνουν στα πανέμορφα εξοχικά τους. Ανάμεσά τους και η Μαρία Λεκάκη, της οποία το ησυχαστήριό της βρίσκεται σε έναν ορεινό οικισμό στον νομό Αχαΐας, που ονομάζεται Κερνίτσα.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Η Kate Middleton για το καλοκαίρι: Μια υπενθύμιση για αγάπη, σύνδεση και παιχνίδια στη φύση

Άκης Πετρετζίκης: Η αντίδρασή του όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του στην παραλία

Μάνος Κατράκης: Σαν σήμερα γεννήθηκε - Το βίντεο της Φίνος Φιλμ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Spotlight