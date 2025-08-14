Μαρία Λεκάκη: Φωτογραφίες από το εξοχικό της σπίτι στην Κερνίτσα Αχαΐας

Με το που πιάνει το καλοκαίρι και τα γυρίσματα των σειρών σταματούν, οι ηθοποιοί ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους και πηγαίνουν διακοπές.

Κάποιοι από αυτοί ωστόσο, πηγαίνουν στα πανέμορφα εξοχικά τους. Ανάμεσά τους και η Μαρία Λεκάκη, της οποία το ησυχαστήριό της βρίσκεται σε έναν ορεινό οικισμό στον νομό Αχαΐας, που ονομάζεται Κερνίτσα.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly