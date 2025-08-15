Η Άντζελα Δημητρίου σβήνει τα κεράκια της τούρτας της

Tα γενέθλιά της γιορτάζει η Άντζελα Δημητρίου. Η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια ιδιαίτερη στιγμή από τη γιορτή της, ανεβάζοντας στα social media βίντεο όπου σβήνει το κεράκι της τούρτας της.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άντζελα Δημητρίου εξέφρασε την αγάπη και τις ευχαριστίες της προς όλους όσους της έστειλαν ευχές. «Η αγάπη σας και η στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι το πιο μεγάλο μου δώρο! Η σημερινή μέρα γέμισε με τις ευχές και τα λόγια που με συγκινούν πολύ. Σήμερα η τούρτα έχει "ένα κεράκι", αλλά η καρδιά μου έχει το φως όλου του κόσμου!», έγραψε.

Στο βίντεο, η Άντζελα Δημητρίου ακούγεται να λέει: «Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τα μηνύματά σας που μου στέλνετε συνέχεια. Σας αγαπώ πολύ, χρόνια μου πολλα».