Δανία: Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα- Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Στη νότια πλευρά της χώρας

Σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στη νότια Δανία με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ξένα ΜΜΕ που επικαλούνται τη δανική αστυνομία, το ατύχημα προέκυψε έπειτα από εκτροχιασμό επιβατικού τρένου.

«Βρισκόμαστε στο σημείο ενός σιδηροδρομικού ατυχήματος με αρκετούς τραυματίες κοντά στο Tinglev», ανέφερε η αστυνομία της νότιας περιοχής Jutland της Δανίας στο X. «Χρειαζόμαστε ησυχία και ηρεμία στο σημείο του ατυχήματος και τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να παραμείνουν μακριά από το σημείο. Θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες μέσω δελτίων τύπου το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.

Το τρένο κατευθυνόταν προς Σόντερμποργκ από την Κοπεγχάγη, τη στιγμή του ατυχήματος, ενώ δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα τραυματίστηκαν και γιατί εκτροχιάστηκε το τρένο.

Ο σιδηροδρομικός φορέας DSB δήλωσε μετά το ατύχημα ότι είχε διακόψει όλες τις διαδρομές μεταξύ των πόλεων Kliplev και Tinglev, κοντά στα σύνορα της Δανίας με τη Γερμανία.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

