Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπε...

Ο πυροσβέστης υπεβλήθη σε χειρουργείο, έχει υποστεί, επίσης, κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο

Σοβαρά τραυματίστηκε στο πόδι ο πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης αναζωπύρωσης πυρκαγιάς στη βορειοδυτική περιοχή Μπάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη κάταγμα στη φτέρνα, έναν σπόνδυλο, ενώ το δεξί του γόνατο χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Η αποκατάστασή του αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Η πτώση συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, και ο πυροσβέστης ανασύρθηκε από τη χαράδρα χάρη στην επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Φωτιά στην Πάτρα: Πυροσβέστης έπεσε σε χ...

Ειδήσεις Τώρα

Προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

«Είμαι τρελάκιας με τα ζώα» - Ο 33χρονος Αλβανός που έγινε viral σώζοντας ένα πρόβατο με τη μηχανή του στην Αχαΐα

Πάτρα: Πέντε μέρες μετά την φωτιά και η Ξερόλακκα ακόμη ... "καπνίζει"- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις