Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

Σοβαρά τραυματίστηκε στο πόδι ο πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης αναζωπύρωσης πυρκαγιάς στη βορειοδυτική περιοχή Μπάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη κάταγμα στη φτέρνα, έναν σπόνδυλο, ενώ το δεξί του γόνατο χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Η αποκατάστασή του αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Η πτώση συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, και ο πυροσβέστης ανασύρθηκε από τη χαράδρα χάρη στην επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο.