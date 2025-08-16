Με σπασμένο γόνατο ο πυροσβέστης που έπεσε σε χαράδρα

Ο πυροσβέστης υπεβλήθη σε χειρουργείο, έχει υποστεί, επίσης, κάταγμα στη φτέρνα και κάταγμα σε έναν σπόνδυλο
Σοβαρά τραυματίστηκε στο πόδι ο πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης αναζωπύρωσης πυρκαγιάς στη βορειοδυτική περιοχή Μπάλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υπέστη κάταγμα στη φτέρνα, έναν σπόνδυλο, ενώ το δεξί του γόνατο χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. Η αποκατάστασή του αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Η πτώση συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής, και ο πυροσβέστης ανασύρθηκε από τη χαράδρα χάρη στην επέμβαση ανδρών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
