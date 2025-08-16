Πάτρα: Προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε σήμερα, Σάββατο, ενώπιον του ανακριτή, όπου παρέμεινε για περίπου 20 λεπτά, και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, ο 25χρονος βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες που τον τοποθετούν μαζί με άλλους πολίτες στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι φλόγες που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Η τελική στάση του θα ξεκαθαρίσει τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.