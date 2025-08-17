Πάτρα: Καπνοί συνεχίζουν να αναδύονται από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας- ΦΩΤΟ

Έξι μέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η ατμόσφαιρα στην Πάτρα παραμένει αποπνικτική. Από τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας συνεχίζουν να αναδύονται καπνοί, δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Πολλά είναι τα τηλεφωνήματα που δέχεται η Πυροσβεστική από πολίτες οι οποίοι, βλέποντας τον καπνό και μυρίζοντας την έντονη οσμή καμένου, εκφράζουν φόβο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η άπνοια και η πτώση της έντασης των ανέμων δεν βοηθούν στο να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παραμένει οξύ.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τον ΧΥΤΑ, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση και τη διάρκεια της φωτιάς που έπληξε την περιοχή.