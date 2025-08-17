Λειβάρτζι Καλαβρύτων: Οι αγωνιώδεις στιγμές των κτηνοτρόφων να σώσουν τα κοπάδια τους από τη μεγάλη φωτιά

10 συγκλονιστικά «κλικ»
Οι φλόγες από τη μεγάλη φωτιά στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων πλησίαζαν απειλητικά και οι καπνοί είχαν μαυρίσει τον ουρανό, μία μέρα μετά της Παναγίας.
Τα ζώα ήταν φοβισμένα και ανήσυχα μα πιο ανήσυχοι ήταν οι κτηνοτρόφοι που έψαχναν να βρουν τρόπο να τα σώσουν από τη μανία της φωτιάς…
Τρέχουν με δοχεία νερού στα χέρια, φωνάζουν, προσπαθούν να συντονιστούν και να βρουν μονοπάτι διαφυγής. Προσπαθούν να βρουν τρόπο να σώσουν τα ζώα τους -όλη τους η ζωή- από τις φλόγες της μεγάλης φωτιάς της Αροανίας στα Καλάβρυτα.
Φίλοι, γείτονες, γνωστοί, όλοι μπαίνουν σε μια αγωνιώδη μάχη σωτηρίας. Οργανώνονται αυθόρμητα και τρέχουν με όλες τις δυνάμεις τους να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί.
Προσπαθούν με ήρεμες κινήσεις να κρατήσουν ψύχραιμο το κοπάδι για να το απομακρύνουν σε ασφαλές σημείο. Οι φλόγες πλησιάζουν πιο κοντά…
Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του kalavrytanews.com αποτυπώνουν αυτές τις στιγμές αγωνίας, που κρύβονται πίσω από κάθε μεγάλη φωτιά στην ύπαιθρο.
Η μανία της φωτιάς ήταν μεγάλη αλλά όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν μεγαλύτερη από την αλληλεγγύη, σε αυτή τη γωνιά στα Καλάβρυτα.
Οι άνθρωποι ενώθηκαν απέναντι στην ορμή της φύσης και κατάφεραν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες.
Η μεγάλη φωτιά συνεχίζει και σήμερα να καίει στα Καλάβρυτα, όμως η εικόνα είναι καλύτερη.
Με το πρώτο φως της μέρας άρχισαν να πετούν ξανά τα αεροσκάφη και σιγά - σιγά οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τους εθελοντές, άρχισαν να βελτιώνουν την κατάσταση.
Κι όταν αυτή σβήσει, ξεκινάει νέος αγώνας, να ξαναμπούν όλα στη θέση τους και να αρχίσει ξανά η καθημερινότητα της κτηνοτροφικής ζωής.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr