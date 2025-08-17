Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καλάβρυτα: Καλύτερη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στο Λειβάρτζι– Καταγγελίες για δύο «ύποπτους νεαρούς»

Με το πρώτο φως της μέρας, άρχισαν ξανά να επιχειρούν εναέρια μέσα στην περιοχή

Αρκετά βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Αροανία σήμερα, όπου ξέσπασε χθες μεγάλη Φωτιά σε δασική έκταση στο Λειβαρτζινό Καλαβρύτων. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν αναζωπυρώσεις ωστόσο η μεγάλη φωτιά στα Καλάβρυτα περιορίστηκε τελικά σε ορεινούς όγκους, μακριά από χωριά και οικισμούς.

Τα εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει της στοχευμένες ρίψεις νερού για να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες.

Τη ίδια ώρα καταγγελίες για εμπρησμό κάνουν κάτοικοι, αφού όπως λένε είδαν δυο νεαρούς με μηχανή να σταματούν στην διασταύρωση Λειβαρζινού με Λειβάρτζι και Λεχούρι και μετά από λίγο να ξεσπάει η φωτιά…

 

Ειδήσεις Τώρα

#tags Φωτιά Λειβάρτζι Καλάβρυτα Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις