Η στιγμή της έκρηξης του κινητήρα στο αεροπλάνο πάνω από την Κέρκυρα

Στο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok φαίνεται το αεροσκάφος στη φάση της ανόδου μετά την απογείωση.

Τη δραματική εικόνα των εκρήξεων στον κινητήρα του αεροσκάφους της Condor από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ καταγράφει βίντεο από αυτόπτη μάρτυρα.

Ακούσαμε απανωτές εκρήξεις και είδαμε την τουρμπίνα να παίρνει φωτια. Ήταν πολύ τρομακτικό. Ημασταν στο μπαλκόνι και το είδαμε όλο. Ελπίζω όλοι να είναι καλά.

Διακρίνονται καθαρά οι λάμψεις από τις εκρήξεις στον κινητήρα ενώ ακούγεται και ο ήχος τους.

Στη συνέχεια το αεροσκάφος κάνει στροφή δεξιά, ενώ από τον κινητήρα βγαίνει καπνός.

Το αεροσκάφος Boeing 757 με περίπου 250 επιβάτες απογειώθηκε από την Κέρκυρα το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο κινητήρας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροπλάνο ήταν σε ύψος περίπου 1.500 ποδιών όταν άρχισε να φλέγεται ο δεξιός του κινητήρας, με τους πιλότους να τον θέτουν εκτός λειτουργίας.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος έκανε επανακύκλωση, δηλαδή έστριψε δεξιά και κινήθηκε παράλληλα με το διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης. Μετά κατευθύνθηκε βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε ύψη 6.000 και 8.000 ποδών, με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Μπρίντιζι της Ιταλίας όπου και προσγειώθηκε.

Κατά την ίδια πηγή, κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας είπαν πως έβλεπαν τον κινητήρα του αεροπλάνου. Μάλιστα, την ώρα το αεροπλάνο πετούσε πάνω από το λιμάνι της Κέρκυρας πολίτες και επισκέπτες άκουσαν έναν εκκωφαντικό θόρυβο.

Αν και αρχικά το αεροδρόμιο του νησιού ετοιμάστηκε για έκτακτη προσγείωση, οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειωθούν στην Ιταλία.