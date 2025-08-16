Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα - Προσγειώθηκε στο Πρίντεζι

Το αεροπλάνο τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι στην Ιταλία

Φωτιά ξέσπασε σε κινητήρα αεροσκάφους της αεροπορικής Condor που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αεροσκάφος Boeing 757 με περίπου 250 επιβάτες απογειώθηκε από το νησί των Φαιάκων το απόγευμα του Σαββάτου και ο κινητήρας του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροπλάνο τελικά προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μπρίντιζι στην Ιταλία, αναφέρουν πληροφορίες.

Κατά την ίδια πηγή, κάτοικοι της πόλης της Κέρκυρας είπαν πως έβλεπαν τον κινητήρα του αεροπλάνου. Αν και αρχικά το αεροδρόμιο του νησιού ετοιμάστηκε για έκτακτη προσγείωση, οι πιλότοι αποφάσισαν να προσγειωθούν στην Ιταλία.

#tags Κέρκυρα Αεροπλάνο

