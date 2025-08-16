Αχαΐα ΤΩΡΑ: Φωτιά στον οικισμό Λιβάδι κοντά στο Λειβάρτζι Καλαβρύτων- Το 112 καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα

Αντιμέτωποι με μία ακόμη φωτιά είναι οι πυροσβέστες στην Αχαΐα. Οι φλόγες ξέσπασαν στην περιοχή Λειβάρτζι με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις.
Πάνω από 20 πυροσβέστες και 3 ελικόπτερα επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου κοντά στο Λειβάρτζι στα Καλάβρυτα.
H φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην περιοχή Λιβάδι Καλαβρύτων με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν πυροσβέστες και εθελοντές πριν προλάβει να επεκταθεί.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.
Συνεχείς οι ρίψεις νερού από 3 ελικόπτερα.
Πριν λίγο ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής σε ετοιμότητα. Στο μέτωπο βρίσκονται και βυτιοφόρα αλλά και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Λιβάρτζι της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα
