Νέδα: Ανασύρθηκε ο Γάλλος τουρίστας από την χαράδρα

Αργά το βράδυ του Σαββάτου ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού του 60χρονου Γάλλου τραυματία, στη Νέδα.

Ο πεζοπόρος γλίστρησε από μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες και έπεσε σε γκρεμό.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ με δυσκολία κατάφεραν να τον ανασύρουν από την χαράδρα και να τον μεταφέρουν σε σημείο ικανό ώστε να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.