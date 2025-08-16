Νέο ατύχημα στη Νέδα: Άντρας έπεσε σε χαράδρα πέντε μέτρων

Νέο ατύχημα συνέβη σε πεζοπόρο στη Νέδα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας πεζοπόρος γλίστρησε από μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες και έπεσε σε γκρεμό βάθους 5 μέτρων.

Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι αλλά διατηρεί τις αισθήσεις του.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική και εθελοντές της περιοχής, η οποία όμως παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο άτυχος πεζοπόρος είναι δύσκολα προσβάσιμο.

ΠΗΓΗ ilialive.gr