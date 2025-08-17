Πάτρα: Μαχαίρωσε την 29χρονη συγκάτοικό της και της άρπαξε με τον φίλο της 1.500 ευρώ

Συνελήφθη χθες στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, μια αλλοδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται κι ένας άνδρας συνεργός της.

Το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, μεταφέρθηκε αιμόφυρτη μια γυναίκα με τραύματα στα χέρια. Το νοσοκομείο ενημέρωσε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και ακολούθησε έρευνα.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η παθούσα, ενώ βρισκόταν στην οικία της, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από την ομοεθνή συγκάτοικό της και έναν άνδρα. Οι δύο δράστες της αφαίρεσαν χρηματικό ποσό ύψους 1.500 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν την κατηγορούμενη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού της.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

