Νίκος Πολυδερόπουλος: Θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά ο Αχαιός ηθοποιός

Τον περασμένο Ιούλιο είχε αποκαλυφθεί ότι ο ηθοποιός ζήτησε από τη Βαλασία Συμιακού, να γίνει γυναίκα του, μετά από έξι χρόνια δεσμού.

Ο ηθοποιός Νίκος Πολυδερόπουλος πρόκειται σύντομα να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, περιμένει το πρώτο τους παιδί.

Την ευχάριστη είδηση αποκάλυψε ο Χρήστος Κούτρας μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» στον ALPHA, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 26χρονη λογοθεραπεύτρια διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Τον περασμένο Ιούλιο είχε αποκαλυφθεί ότι ο ηθοποιός ζήτησε από τη Βαλασία Συμιακού, να γίνει γυναίκα του, μετά από έξι χρόνια δεσμού. Η πρόταση είχε γίνει σε ένα ταξίδι τους στην Ιταλία και το σκηνικό ήταν άκρως ρομαντικό.

Εκεί ο Νίκος Πολυδερόπουλος χάρισε στη Βαλασία Συμιακού έχει υπέροχο μονόπετρο δαχτυλίδι.

